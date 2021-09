Hradecka et Bouzkova prennent la place des quarts de finale aux dépens de Rodionova et Rodionova

09/07/2021 à 02h45 CEST

joueurs tchèques Lucie hradecka et Marie Bouzkova, le numéro 37 de la WTA et le numéro 56 de la WTA ont respectivement rempli les pronostics en s’imposant en huitièmes de finale de l’US Open par 6-2 et 7-5 en une heure et vingt-sept minutes aux Australiens Anastasia Rodionova et Arina rodionova. Avec ce résultat, la paire s’empare de la place pour les quarts de finale de l’US Open.

Les statistiques sur le match montrent que les vainqueurs ont réussi à casser le service de leurs adversaires 6 fois, tandis que la paire vaincue l’a réalisé 3 fois. De plus, Hradecka et Bouzkova ont réalisé 61% au premier service et 60% des points de service ont été effectués, tandis que l’efficacité de leurs adversaires était de 62% et ils ont réalisé 47% des points de service. Pour conclure, en termes de pénalités, les joueurs qualifiés ont commis 2 doubles fautes et leurs rivaux en ont commis 3.

En quarts de finale, les vainqueurs affronteront les Canadiens Gabriela Dabrowski et Luisa Stefani demain mercredi à partir de 17h00 heure espagnole.

Le tournoi New York (US Open) se déroule du 1er au 12 septembre sur un court en dur en plein air. Au total, 64 couples participent au tournoi.