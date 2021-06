Hritik Roshan annonce ‘Krrish 4’ et partage le premier aperçu du film

Hritik Roshan a annoncé le quatrième opus de la franchise de super-héros, ‘Krrish 4’

Krishna 4: L’attente est enfin terminée pour nous. Après quinze longues années, nous pourrons à nouveau regarder notre super-héros préféré Krrish à l’écran dans son avatar signature portant un long manteau en cuir noir et un masque facial. Les internautes ont été pris par surprise le 23 juin lorsque l’acteur Hritik Roshan a annoncé le quatrième volet de la franchise de super-héros, “Krrish 4”. Hritik s’est rendu sur ses plateformes de médias sociaux (Instagram et Twitter) pour célébrer les 15 ans du film et a partagé un petit clip vidéo de Krrish 4. La légende disait: “Le passé est fait. Voyons ce que l’avenir nous réserve. Krrish 4. #15 ans de Krrish #Krrish4 “. En 16 heures, le clip vidéo a recueilli quelque 5 150 792 vues suivies de 21 681 commentaires sur Instagram.

Alors que la nouvelle a été une grande surprise pour les fans de Hritik, il était intéressant de voir que même les célébrités de Bollywood étaient tout aussi ravies par l’annonce du film. Les meilleurs vœux pour le film ont commencé à affluer des acteurs Abhishek Bachchan, Tiger Shroff, Neil Nitin Mukesh, Kartik Aaryan, musicien Salim Merchant, entre autres. Même le père Rakesh Roshan a pris une minute et a écrit : « Le temps passe vite comme Krrish mais les souvenirs restent ancrés. #15yearsofKrrish ». Le clip vidéo partagé par l’acteur sur Twitter a obtenu quelque 290,6 000 vues (et plus), suivi de 4 085 retweets. Les fans de Hritik ont ​​été vus dans toute leur splendeur avec certains d’entre eux commentant, “Je t’aime, en attendant Krrish”, “mon film d’enfance préféré (emoji coeur)” entre autres.

Krrish était le deuxième film réalisé après le film “Koi Mil Gaya” (sorti en 2003) où Hritik jouait le rôle de Rohit Mehra, un enfant handicapé du développement doté de pouvoirs spéciaux après s’être lié d’amitié avec un extraterrestre, Jaadu. Plus tard dans la deuxième partie, ses pouvoirs sont assumés par son fils Krishna Mehra qui essaie de garder son identité cachée le plus longtemps, mais doit finalement retirer son masque pour sauver le monde.

L’actrice Priyanka Chopra Jonas était jumelée aux côtés de Hritik dans le film où elle jouait le rôle de Priya, l’amoureuse de l’acteur. Depuis le film était spécial non seulement pour les fans mais les acteurs eux-mêmes. L’équipe Priyanka Chopra a également célébré les 15 ans de Krrish. L’équipe a partagé les photos du film sur Twitter où les deux stars peuvent être vues ensemble et a écrit : « Le film dont nous sommes tombés amoureux il y a 15 ans et que nous célébrons encore maintenant ! C’est aujourd’hui #15YearsOfKrrish, un film plein d’action, de romance et d’émotions.

«De la chimie entre @iHrithik et @priyankachopra aux scènes d’action à indice d’octane élevé, tout sur Krrish en fait l’un de nos films PCJ préférés de tous les temps. Quels souvenirs gardez-vous de la première vision du film ? Faites-le nous savoir ci-dessous », a écrit l’équipe dans un autre tweet.

Bien que la date de sortie n’ait pas été annoncée officiellement, la nouvelle est que le film pourrait sortir en salles en 2022. Hritik Roshan a été vu pour la dernière fois dans le film Guerre aux côtés de Tiger Shroff. L’acteur est actuellement actif sur Instagram et compte 35,9 millions de followers sur la plateforme.

