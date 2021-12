HSBC AMC va acquérir L&T Mutual Fund pour 425 millions de dollars

L&T Investment Management (LTIM), une filiale en propriété exclusive de LTFH, est le gestionnaire d’investissement de L&T Mutual Fund.



Le prêteur étranger HSBC a annoncé jeudi que sa branche de gestion d’actifs allait acquérir L&T Mutual Fund pour 425 millions USD (environ 3 192 crore de Rs).

L&T Finance Holdings (LTFH) et HSBC Asset Management (HSBC AMC) ont conclu un accord définitif en vertu duquel cette dernière acquerra 100% des actions de L&T Investment Management, selon un communiqué.

L&T Finance Holdings aura également droit à un excédent de trésorerie dans LTIM jusqu’à la finalisation de l’acquisition, a-t-il déclaré, ajoutant que la transaction est soumise aux approbations réglementaires requises.

« Cette acquisition souligne notre engagement à redoubler d’efforts pour développer notre franchise matériellement importante en Inde », a déclaré Hitendra Dave, PDG de HSBC India.

Dinanath Dubhashi, directeur général et PDG de L&T Finance Holdings, a déclaré que l’accord est conforme à l’objectif stratégique de libérer de la valeur des filiales pour renforcer notre bilan pour l’activité de prêt.

