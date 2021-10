HSBC détecte une opportunité chez les équipementiers indiens de câbles et de fils ; s’attend à une hausse de 30 % de ces actions

Les actions de KIE Industries et de Polycab India ont augmenté de plus de 100% jusqu’à présent cette année. (Photo : REUTERS)

L’industrie indienne de la fabrication de câbles et de fils est considérée comme un élément intéressant de l’histoire de la relance des investissements en Inde ainsi qu’une opportunité d’exportation par les analystes de HSBC. La société mondiale de courtage et de recherche a lancé une couverture de Polycab India et de KEI Industries, s’attendant à une hausse de 30% du cours de l’action, soutenue par leur position de leader du secteur. Les analystes de HSBC ont en outre déclaré qu’ils préféraient les sociétés de câbles et de fils pour la croissance de leurs revenus nettement plus élevée que les sociétés de biens d’équipement. Les actions de KIE Industries et de Polycab India ont augmenté de plus de 100% jusqu’à présent cette année.

Les tendances de croissance favorisent l’industrie du câble et du fil

L’industrie du câble et des fils était estimée à 60 000 crores de roupies au cours de l’exercice 2020. Bien que l’industrie ait de faibles barrières à l’entrée, les analystes ont déclaré qu’il y avait eu une consolidation progressive en faveur des grands acteurs de marque. Les analystes pensent en outre que l’industrie des câbles et des fils bénéficiera de la demande croissante d’énergies renouvelables, où la demande de câbles est généralement 3 à 4 fois plus élevée pour une centrale solaire de 1 GW que pour une centrale thermique conventionnelle de 1 GW. De plus, la société de courtage a souligné que les réseaux aériens de transmission électrique se déplacent sous terre dans les grandes villes, ce qui stimule la demande de câbles.

Actions à acheter

Polycab Inde – Acheter

Prix ​​cible – Rs 3 200

Polycab India est un leader du marché, des coûts et des prix dans le segment et est également le plus grand exportateur. La société dispose d’une large base de distributeurs et de 13 à 14 % de parts de marché avec des exportations dans près de 55 pays. Polycab India pourrait être le mieux adapté pour répondre à la demande croissante avec 23 usines de fabrication et 52 entrepôts et dépôts. « Sur la base de notre évaluation, le portefeuille de produits FMEG existant de Polycab a un marché adressable total de Rs 50 000 crore en FY21 et nous pensons que ce marché peut croître à un TCAC de 13% en termes de valeur sur FY21-26e », ont déclaré les analystes de HSBC.

Les principaux risques liés à l’appel comprennent une chute brutale des prix des matières premières, une concurrence plus élevée que prévu et une montée en puissance plus lente des activités FMEG et une amélioration de la marge inférieure aux attentes de FMEG. Le cours cible s’est traduit par un potentiel de hausse de 26 % par rapport aux niveaux actuels.

KIE Industries – Acheter

Prix ​​cible – Rs 1 250

KIE Industries est le deuxième acteur de l’industrie. KIE Industries a les yeux rivés sur les clients de détail, s’attendant à de meilleures perspectives de croissance de la même manière. « KEI dispose d’une marge de manœuvre importante pour développer l’activité dans la plupart des catégories de produits. La société cherche à investir 600 à 700 crores de roupies pour augmenter la capacité des câbles LT, HT et EHV au cours des cinq prochaines années. Nous pensons que cela générera plus de 7 000 crores de Rs d’ici l’exercice 24e aux prix des produits en vigueur », a déclaré HSBC.

La société de courtage s’attend à ce que les industries KIE enregistrent une forte croissance financée par des liquidités dans les années à venir. HSBC a déclaré que KIE Industries connaîtra une croissance plus rentable à mesure que le mix évolue en faveur des activités de détail à marge élevée et entraîne une amélioration du retour sur investissement. Le commerce de détail a également un cycle de fonds de roulement plus court. En outre, KIE Industries devrait également recevoir de l’argent des clients, qui a été mis de côté comme garantie pour tout travail défectueux ou non conforme. Le cours cible implique un potentiel de hausse de 29,6 %.

