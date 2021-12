HSBC et Wells Fargo utiliseraient la blockchain pour les transactions de change

Le changement d’attitude des institutions financières traditionnelles à l’égard de la technologie de la crypto-monnaie et de la blockchain est un moment assez historique, et il s’est produit lentement mais sûrement ces dernières années. Aujourd’hui, même les plus grands proposent ouvertement des plans pour utiliser ces technologies et améliorer leurs propres systèmes.

Par exemple, dans un récent communiqué de presse, Wells Fargo, une grande organisation américaine de services financiers, et HSBC Bank, une institution monétaire britannique, ont annoncé leur intention d’utiliser la technologie blockchain pour régler les transactions en devises correspondantes. Les deux entités se sont associées pour utiliser la technologie du grand livre distribué afin de traiter quatre devises fiduciaires principales : USD, CAD, GBP et EUR, et d’autres seront ajoutées à l’avenir.

Les deux géants bancaires bénéficieront de la transparence des règlements, et la solution leur permettra d’utiliser le trading PvP pour réduire les risques et les coûts de traitement des règlements forex.

La première étape pour transformer le secteur financier

Wells Fargo, co-responsable de Macro Mark Jones, a déclaré que ce serait la première fois que la blockchain était utilisée de cette manière dans l’histoire et que ce serait la première étape pour de nombreuses personnes utilisant une technologie de transformation dans le secteur financier. Non seulement le grand livre partagé réduira les risques, mais il augmentera également la vitesse et l’efficacité des règlements.

Quant à HSBC, elle a révélé qu’elle avait de grands espoirs d’étendre le système et que l’objectif est d’ajouter plus de participants et d’introduire un fournisseur central de FMI (Financial Market Infrastructure) pour gérer le standard de sa plateforme FX Everywhere.

Le responsable mondial des partenariats et propositions de change de la société, Mark Williamson, a déclaré que les services financiers continuent de numériser le stockage et la valeur des paiements sur la blockchain, et la Banque HSBC est ravie de travailler avec Wells Fargo pour adopter cela. et de règlement ».

