Actualités Bitcoin

HSBC maintient une position anti-crypto parmi les acteurs institutionnels en croissance

Alors que les principales institutions financières rejoignent le crypto-wagon, HSBC a refusé d’offrir des services de cryptographie.

HSBC n’est pas intéressé par Bitcoin

Goldman Sachs, JP Morgan Chase & Co sont quelques-unes des institutions financières soutenues par l’héritage qui sont devenues pro-crypto au cours des deux derniers mois.

Malgré ce que beaucoup peuvent appeler un feu vert par l’adoption croissante des crypto-monnaies dans les règlements financiers, la HSBC Bank s’est attachée à sa résolution de crypto.

Selon un rapport de ., le PDG de HSBC, Noel Quinn, a déclaré que la banque n’offrirait pas d’actifs cryptographiques à ses clients. Il a également déclaré que la banque ne prévoyait pas de lancer de sitôt un bureau de négociation de crypto-monnaie.

Expliquant pourquoi la banque maintient une position à contre-courant face à une adoption généralisée, Quinn a déclaré que les problèmes de volatilité entourant les actifs cryptographiques tels que Bitcoin constituaient un problème majeur. Il a également déclaré que le manque de transparence pour savoir qui initie une transaction empêchait la banque britannique de plonger dans l’espace cryptographique. Quinn a ajouté,

«Compte tenu de la volatilité, nous ne sommes pas dans Bitcoin en tant que classe d’actifs; si nos clients veulent être là, bien sûr qu’ils le sont, mais nous ne le promouvons pas en tant que classe d’actifs au sein de notre activité de gestion de patrimoine. »

HSBC est un critique bien connu du Bitcoin et aurait interdit à ses clients de négocier des actions de la société de logiciels américaine MicroStrategy. Selon la banque, Bitcoin est un produit de monnaie virtuelle et les clients ne seront pas autorisés à acheter et à échanger des produits faisant référence aux performances de ces monnaies virtuelles.

Quinn a également parlé des stablecoins – des actifs numériques destinés à suivre les performances de son homologue fiat. Selon l’exécutif de HSBC, les stablecoins présentaient un problème en raison de leurs réserves de soutien et de leur accessibilité.

Les critiques de crypto continuent de critiquer

Les remarques de Quinn font suite à un crash majeur du marché de la cryptographie au cours des derniers jours. Bitcoin, l’affiche de la crypto, a subi une chute massive après un dénigrement public du partisan de Bitcoin, Elon Musk.

La société EV de Musk, Tesla Inc, qui aurait accumulé 1,5 milliard de dollars de BTC en février 2021 et accepté les paiements BTC, a fait demi-tour après avoir déclaré que la consommation d’énergie de BTC était «folle».

Ce changement soudain de narration a conduit Bitcoin à perdre jusqu’à 50% de sa capitalisation boursière et le marché plus large de la cryptographie a plongé en dessous de ses valorisations de 2000 milliards de dollars.

Comme si cela ne suffisait pas, les autorités chinoises auraient appelé à une répression des crypto-monnaies en invoquant le préjudice inhérent aux investisseurs qu’elles pourraient orchestrer compte tenu de leur nature volatile.

BTC se négocie à 37587 $, bien loin de sa valorisation de 65000 $ à la mi-avril.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel à démocratiser le système financier. Lorsqu’il n’est pas plongé dans les événements quotidiens de la scène cryptographique, il peut regarder des rediffusions légales ou essayer de battre son meilleur score au Scrabble.