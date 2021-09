HSBC met à niveau Azure Power en réduisant les coûts d’emprunt

En septembre 2020, HSBC avait rétrogradé Azure Power à « tenir », principalement en raison d’incertitudes liées au fait que le gouvernement a trouvé des acheteurs d’électricité pour les projets solaires attribués à la société.

Les analystes de HSBC ont relevé la note d’Azure Power de « acheter » à « conserver », car la société devrait tirer parti de la baisse des coûts d’emprunt et des taux de change favorables.

La société a augmenté les obligations vertes à 3,5%, entraînant une réduction du coût d’emprunt de 9,1% à 8,5%. L’agence de recherche a déclaré qu’une baisse de 100 points de base (pb) des intérêts avait un impact sur le taux de rendement interne (TRI) d’environ 300 pb. L’entreprise, la première entreprise d’électricité indienne à être cotée à la Bourse de New York, profiterait également de la baisse du taux de change de 74,6 Rs/dollar à 73 Rs/dollar.

La capacité non liée d’Azure fait partie des projets de 12 GW attribués lors de la première vente aux enchères du système solaire lié à la fabrication, à travers lequel Adani Green Energy devait construire une capacité de production de 8 GW et Azure Power développer 4 GW et fournir de l’électricité à Rs 2,92. /unité. Dans le cadre de l’accord, les deux sociétés sont également tenues de construire 3 GW de capacités de fabrication solaire dans le pays (Adani 2 GW et Azure 1 GW).

