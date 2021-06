HSBC nomme Hitendra Dave au poste de PDG de l’Inde ; Rosha déménage à Hong Kong

in

HSBC a annoncé lundi qu’Hitendra Dave sera nommé directeur général (PDG) de HSBC India dès réception de l’approbation réglementaire, et a été nommé PDG par intérim, à compter du 7 juin 2021.

Dave succède à Surendra Rosha, qui après trois ans s’installe à Hong Kong en tant que co-directeur général de HSBC, Asie-Pacifique. Dave, ancien responsable de la banque mondiale et des marchés de HSBC India, a près de 30 ans d’expérience professionnelle sur les marchés financiers indiens, dont les 20 derniers avec HSBC. Il a rejoint la banque en 2001 dans le domaine des marchés mondiaux.

Rosha a déclaré: «Je ne peux pas penser à une personne plus qualifiée pour assumer le rôle de leadership chez HSBC India. Nous avons une stratégie claire et l’engagement d’investissement du groupe. Je suis convaincu que sous la direction de Dave, nous maximiserons l’opportunité qui nous attend. J’ai hâte de travailler avec lui alors que nous continuons à tirer parti de l’élan de la franchise indienne vers une trajectoire de croissance plus élevée. »

Dave est diplômé en administration des affaires et titulaire d’un diplôme en économie de l’Université de Delhi.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.