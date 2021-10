HSBC publie ses résultats pour le troisième trimestre 2021

Bâtiment HSBC dans le quartier de Canary Wharf à Londres, Royaume-Uni

HSBC a déclaré lundi que son bénéfice avant impôts déclaré au troisième trimestre avait bondi de 75,8% par rapport à un an à 5,4 milliards de dollars au troisième trimestre, dépassant largement les attentes.

La banque a déclaré avoir libéré des liquidités qui avaient été précédemment mises de côté en prévision de créances douteuses, et qui ont contribué à l’amélioration des bénéfices. HSBC a ajouté que toutes les régions dans lesquelles elle opère étaient rentables au cours du trimestre.

« Nous pensons que les creux des derniers trimestres sont derrière nous », a déclaré Noel Quinn, directeur général du groupe HSBC, dans un communiqué accompagnant la publication des résultats.

Pendant ce temps, les revenus déclarés pour le troisième trimestre étaient de 12 milliards de dollars, soit 0,7% de plus qu’il y a un an et des estimations d’analystes manquantes.

Les analystes s’attendaient à ce que la banque axée sur l’Asie fasse état d’un bond de 22,8% en glissement annuel de son bénéfice avant impôts déclaré à 3,776 milliards de dollars, selon les estimations compilées par HSBC. Le chiffre d’affaires devrait augmenter de 3,1% sur un an pour atteindre 12,3 milliards de dollars, selon les estimations.

HSBC n’a annoncé aucun dividende pour le troisième trimestre. Mais la banque a déclaré qu’elle prévoyait de lancer un rachat d’actions de 2 milliards de dollars « sous peu ».

Les investisseurs attendaient avec impatience l’annonce de la banque sur les dividendes et les plans de rachat d’actions, a déclaré Jackson Wong, directeur de la gestion d’actifs chez Amber Hill Capital.

« Beaucoup de choses se passent actuellement sur les marchés et ils devraient montrer qu’ils ont confiance en l’avenir », a déclaré Wong à « Street Signs Asia » de CNBC avant la publication des résultats de HSBC.

Les actions HSBC à Hong Kong s’échangeaient en hausse de 0,5% avant la pause déjeuner lundi.

