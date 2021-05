HSBC quitte la banque de détail américaine déficitaire dans le cadre du pivot Asie

HSBC

HSBC (HSBA.L) a annoncé qu’elle se retirait de la banque de détail du marché de masse aux États-Unis en vendant certaines parties de l’activité perdante et en supprimant d’autres, une décision attendue depuis longtemps alors que le prêteur intensifie son déplacement vers l’Asie, sa plus grande marché.

La plus grande banque européenne tente depuis des années de réduire sa présence sur certains marchés européens et nord-américains où elle a lutté contre la concurrence des plus grands acteurs nationaux.

La banque a déclaré mercredi dans un communiqué qu’elle quitterait la banque de détail pour la plupart des clients particuliers et petites entreprises, mais qu’elle conserverait une petite présence physique aux États-Unis pour servir ses clients internationaux aisés et très riches.

«Ce sont de bonnes entreprises, mais nous n’avions pas la taille nécessaire pour être compétitifs», a déclaré Noel Quinn, PDG du groupe HSBC, dans le communiqué.

HSBC a dévoilé en février une stratégie révisée centrée principalement sur la gestion de fortune en Asie, tout en déclarant qu’elle «explorait des options organiques et inorganiques» pour sa franchise de banque de détail aux États-Unis.

Dans le cadre du plan de jeu de Quinn, qui impliquait également une réduction des coûts dans l’ensemble du groupe bancaire, la banque basée à Londres a cherché à prendre du recul par rapport aux marchés et aux entreprises de sous-échelle.

HSBC cherche également à vendre ses activités de banque de détail en France dans le cadre de la même stratégie et a entamé des négociations finales pour vendre cette activité à la société de capital-investissement Cerberus, a rapporté . en mars.

Citizens Bank, qui fait partie du Citizens Financial Group (CFG.N), a accepté de racheter les activités bancaires aux particuliers et aux petites entreprises de la côte est de HSBC, y compris 80 succursales, et Cathay Bank, une unité de Cathay General Bancorp (CATY.O), a accepté de acheter son activité sur la côte ouest, y compris 10 succursales, selon HSBC et des déclarations séparées des deux banques dont le siège est aux États-Unis.

«Ces transactions, bien que minimes dans le contexte du groupe HSBC, devraient contribuer à la rationalisation du groupe», ont écrit jeudi les analystes de Jefferies dans une note. Ils ont ajouté, cependant, que la banque devrait encore faire face à un certain recul des investisseurs, car elle ne quitte pas complètement le commerce de détail américain.

HSBC a déclaré qu’elle s’attendait à engager des coûts avant impôts de 100 millions de dollars liés aux transactions, après quoi elle ne s’attend pas à générer un gain ou une perte significatif.

Les activités patrimoniales et personnelles de HSBC aux États-Unis ont enregistré une perte de 547 millions de dollars en 2020, selon les résultats annuels de la banque, contre un bénéfice de 5 milliards de dollars en Asie, principalement à Hong Kong, son marché le plus rentable.

Sa division Banque mondiale et marchés, qui comprend ses services bancaires d’investissement et ses grandes entreprises, a réalisé un bénéfice de 573 millions de dollars aux États-Unis en 2020.

Les actions cotées à Hong Kong de la banque ont augmenté de 0,8% pour atteindre un sommet de trois mois, avant de reculer.

PROBLÈMES AUX ÉTATS-UNIS

HSBC s’est développée dans la banque de détail aux États-Unis dans les années 80 dans le cadre d’une stratégie plus large visant à diversifier sa concentration géographique.

Cependant, il tente de revenir sur ce point depuis plus d’une décennie et a annoncé en 2011 la vente de près de la moitié de ses 470 succursales américaines de l’époque, principalement dans le nord de l’État de New York, ainsi que de sa filiale rentable de cartes de crédit aux États-Unis.

HSBC avait acquis cette activité de cartes de crédit dans le cadre de son achat désastreux de 14 milliards de dollars de la société américaine de crédit à la consommation Household International en 2003, qui a déclenché des milliards de dollars de pertes sur les prêts hypothécaires à risque et un éventuel paiement de 1,6 milliard de dollars pour régler un recours collectif.

La banque dispose actuellement d’un réseau américain de 148 agences.