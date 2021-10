HSBC se joint aux investisseurs qui pensent que le pire est passé en Chine

Les analystes de la plus grande banque d’Europe HSBC (HSBA.L) sont devenus haussiers sur les actions chinoises, arguant que le pire d’une tempête réglementaire est passé et que Pékin fournira un soutien politique pour arrêter le ralentissement de la croissance.

HSBC a annoncé mardi avoir relevé sa recommandation sur les actions chinoises de « surpondérée » à « neutre », rejoignant ainsi un petit nombre croissant d’investisseurs qui estiment que le vent commence à tourner.

« Nous pensons que le bébé est jeté avec l’eau du bain », ont déclaré les analystes de HSBC dans un rapport dont Herald van der Linde, responsable de la stratégie actions Asie-Pacifique, était l’auteur principal.

« Oui, la Chine est aux prises avec la croissance, et un dollar plus fort n’est pas une bonne nouvelle pour les marchés boursiers chinois. Mais c’est maintenant bien connu et son prix est pris en compte », indique le rapport.

Cette année, l’indice MSCI de la Chine (.MICN00000PUS) a chuté d’environ 12% contre une augmentation de 15% de l’indice boursier mondial de MSCI (.MIWD00000PUS), alors que les mesures de répression couvrant le comportement des entreprises technologiques en matière d’emprunt immobilier ont fait exploser les cours des actions.

HSBC est l’une des rares entreprises du secteur financier à demander l’heure de la liquidation. Le gestionnaire d’actifs BlackRock (BLK.N) a déclaré il y a un mois qu’il plongeait ses orteils dans les actions chinoises. Lire la suite

Lundi, les stratèges de Citi Private Bank ont ​​également déclaré qu’ils étaient légèrement surpondérés sur les actions chinoises, tandis que les analystes de Goldman Sachs ont dévoilé un portefeuille « Common Prosperity » qui, selon eux, était protégé des risques réglementaires.

« Alors que la croissance ralentit, nous nous attendons à ce que Pékin introduise des mesures d’assouplissement plus ciblées dans les mois à venir », ont déclaré les analystes de HSBC.

« En ce qui concerne les réglementations, qui ont tellement frappé le secteur Internet chinois cette année, elles ont tendance à arriver par cycles…

HSBC a cité le secteur immobilier dévasté comme particulièrement attrayant à long terme, bien que les inquiétudes concernant les retombées des problèmes du géant chancelant China Evergrande (3333.HK) puissent peser sur les prix pendant un certain temps.

Il contient des recommandations d’achat sur les développeurs China Resources Land (1109.HK), Longfor Group Holdings (0960.HK) et Shimao (0813.HK).

Evergrande a déclaré le 24 octobre qu’il avait repris ses travaux sur plus de 10 projets, après avoir semblé éviter le défaut avec un paiement de coupon obligataire de dernière minute la semaine dernière.