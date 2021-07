Hsieh et Mertens obtiennent leur place en quarts de finale de Wimbledon

05/07/21 à 16h30 CEST

Su Wei Hsieh, numéro 5 de la WTA et le Belge Élise Mertens, le numéro 8 de la WTA a rempli les pronostics en s’imposant en huitièmes de finale à Wimbledon en une heure et treize minutes par 7-5 et 6-3 aux américains Asie Mahomet Oui Jessica Pégula, numéro 36 de la WTA et, respectivement, numéro 54 de la WTA. Après ce résultat, on continuera à voir les vainqueurs de ce match lors des quarts de finale de Wimbledon.

La paire vaincue a réussi à casser le service 2 fois à ses adversaires, tandis que les vainqueurs, pour leur part, l’ont fait 5 fois. De plus, Hsieh et Mertens ont réalisé 73% au premier service, commis 2 doubles fautes et réalisé 67% des points de service, alors que l’efficacité de leurs adversaires était de 64%, ils ont commis une double faute et obtenu les 49% des points de service .

Pendant les quarts de finale, Hsieh et Mertens joueront contre les joueurs serbes Aleksandra Krunic Oui Nina Stojanovic.

Le tournoi Double Dames de Wimbledon. Il se déroule sur de l’herbe en plein air et au cours de celui-ci, un total de 63 couples s’affrontent. De même, sa célébration a lieu entre le 28 juin et le 11 juillet à Londres.