Hsieh et Mertens ont battu les joueuses de tennis Vesnina et Kudermetova en finale de Wimbledon

07/10/2021

Su Wei Hsieh, numéro 5 de la WTA et la joueuse belge Élise Mertens, numéro 8 de la WTA remporté par 3-6, 7-5 et 9-7 en deux heures et trente-quatre minutes aux Russes Elena Vesnina Oui Veronika Kudermetova, numéro 139 de la WTA et, respectivement, numéro 24 de la WTA en finale de Wimbledon. Après ce résultat, les joueurs de tennis sont les nouveaux champions de Wimbledon.

Pendant le jeu, les vainqueurs ont réussi à casser le service à leurs rivaux 6 fois, ils ont obtenu 68% du premier service, ils ont commis 6 doubles fautes, réussissant à gagner 59% des points au service. Quant à Vesnina et Kudermetova, elles ont réussi à casser le service de leurs adversaires 5 fois, ont réalisé un premier service de 69 %, ont commis 3 doubles fautes et ont réussi à remporter 60 % de leurs points de service.

Le tournoi Double Dames de Wimbledon. Il se déroule sur l’herbe en plein air et au cours de celui-ci, un total de 63 couples s’affrontent. De même, il se déroule entre le 28 juin et le 11 juillet à Londres.