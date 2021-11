HSMTMTS jouera un autre classique de Disney dans la saison 3

On s’envole, on survole Disney + pour renouveler notre abonnement.

Le vendredi 12 novembre – alias Disney + Day – le streamer a non seulement révélé que High School Musical: The Musical: The Series reviendrait en 2022, mais la House of Mouse nous a également donné d’autres nouvelles super cool: la saison trois de HSMTMTS s’attaquera à Disney’s Frozen.

« Nous avons déjà des frissons », a écrit le compte Twitter du streamer. « La saison 3 de #HSMTMTS arrive en 2022. »

De plus, Disney + a téléchargé sur les réseaux sociaux des illustrations clés de l’émission qui disaient: « L’amour est une porte ouverte ».

Pouvons-nous juste dire quelque chose de fou ? Nous ne savons pas si nous voulons voir un Olivia Rodrigo interprétation de « Let It Go » ou Josué Bassetle personnage de Hans plus.

La décision de faire Frozen intervient après que le club de théâtre East High se soit attaqué à La Belle et la Bête au cours de la deuxième saison. Et en tant que créateur Tim Federle taquiné à E! News en juillet, la comédie musicale de la saison trois allait toujours être un spectacle.