HTC annonce de nouvelles lunettes intelligentes VR portables Vive Flow à venir en novembre

Les HTC Vive Flow sont des lunettes intelligentes légères qui se connectent sans fil aux téléphones Android pour diffuser du contenu et des applications. Le nouveau matériel se concentre sur la méditation, l’entraînement cérébral, la collaboration commerciale et le visionnage d’émissions de télévision ou de films plutôt que d’exécuter des jeux ou des applications exigeants. À venir en novembre pour 499 $ avec des précommandes commençant aujourd’hui.

HTC a annoncé jeudi les nouvelles lunettes intelligentes Vive Flow lors de l’événement Go with the Flow de la société après avoir taquiné le matériel avec des photos de sa mallette de transport le mois dernier. Le Vive Flow n’est pas un casque de réalité virtuelle autonome comme l’Oculus Quest 2, mais une paire de lunettes immersives qui se connectent sans fil à un smartphone Android 5G et peuvent diffuser des applications, des émissions de télévision et des films avec le téléphone utilisé comme contrôleur.

L’appareil contient des écrans prenant en charge un champ de vision de 100 degrés, une résolution de 3,2K et un taux de rafraîchissement de 75 Hz, ainsi qu’un son spatial 3D complet qui peut également se connecter à des haut-parleurs Bluetooth externes. Les lunettes légères ne pèsent que 189 grammes, soit près d’une demi-livre, avec des connexions magnétiques pour remplacer les joints faciaux et un système de refroidissement actif qui éloigne l’air chaud du visage de la personne.

Source : HTC

Le Vive Flow semble être la vision réalisée du concept Project Proton de HTC présenté l’année dernière. Flow se concentre davantage sur la santé et l’utilisation quotidienne que sur les expériences de réalité virtuelle dédiées, car les contrôleurs physiques Vive ne peuvent pas être utilisés avec.

« Avec Vive Flow, HTC prend la technologie dans une nouvelle direction, en se concentrant non pas sur ce que nous faisons, mais sur ce que nous ressentons. Le maintien de notre bien-être est devenu une priorité au cours des dernières années, avec tant de millions de personnes stressées chaque jour, il n’a donc jamais été aussi important de prendre le temps de calmer nos esprits, et Vive Flow offre l’occasion idéale d’échapper à nos quatre murs et de nous immerger dans notre ambiance idéale », a déclaré Cher Wang, présidente et PDG de HTC dans un communiqué de presse .

Source : HTC

« La méditation, les étirements doux, l’entraînement cérébral, la diffusion en continu de nos émissions préférées ou même la rencontre d’amis ou de collègues en VR avec Vive Sync peuvent tous être améliorés par un appareil suffisamment léger et compact pour tenir dans notre poche », a-t-elle poursuivi. « Vive Flow représente la prochaine évolution de la technologie, car nous adoptons une vision plus holistique de la façon dont nous pouvons améliorer la vie. »

HTC ajoute également un autre plan d’abonnement Viveport après le lancement de Vive Flow qui donne un accès illimité aux applications qui couvrent « le bien-être, l’entraînement cérébral, la productivité, les jeux légers et du contenu exclusif comme une salle Lo-Fi conçue pour ressembler à un café cosy » pour 5,99 $ par mois.

Le HTC Vive Flow coûtera 499 $ et sera disponible à la vente sur le site Web officiel de Vive et chez les détaillants en novembre. Les précommandes commencent aujourd’hui et sont livrées avec un étui de transport officiel Vive Flow et « un ensemble cadeau de sept éléments de contenu ».