HTC était “ en avance sur son temps ” dans le lancement d’un téléphone blockchain au moment où Samsung présente le portefeuille Blockchain

Alors que de plus en plus d’industries adoptent la crypto-monnaie comme service de paiement légitime, davantage de sociétés de smartphones grand public sont susceptibles d’intégrer une technologie qui facilitera la possession et l’échange de crypto par les utilisateurs, selon les experts.

Le 13 mai, Samsung a annoncé que les utilisateurs de la blockchain pourront gérer et échanger des actifs virtuels à partir de portefeuilles tiers sur les smartphones Samsung Galaxy.

Samsung a déclaré que les utilisateurs qui détiennent la crypto sur certains portefeuilles matériels froids (comme le Ledger Nano S et le Ledger Nano X) pourront les importer dans le portefeuille Samsung Blockchain, qui utilise un logiciel qui leur permettra de gérer leur portefeuille. Un portefeuille cryptographique est un appareil ou une application qui permet aux utilisateurs de stocker et de récupérer leurs actifs numériques.

Offres VPN: licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Mais Samsung n’est pas la première entreprise à proposer ce type de service. En 2019, HTC a lancé le premier «téléphone blockchain», appelé Exodus 1, qui ne pouvait être acheté qu’avec crypto.

Contrairement au portefeuille Blockchain de Samsung, l’Exodus 1 dispose de son propre portefeuille crypté appelé Zion pour faire fonctionner le téléphone comme un portefeuille cryptographique matériel. Le téléphone dispose d’une zone sécurisée qui utilise la technologie (créée par Arm Holdings de SoftBank) dans la puce du téléphone qui est séparée du système d’exploitation Android du téléphone.

Phil Chen, directeur décentralisé de HTC et associé général chez Race Capital, a déclaré dans une interview que le téléphone blockchain était “en avance sur son temps”, et même s’il était sorti en 2021, il aurait probablement eu le même taux de réussite lent que il l’a fait lors de son lancement initial.

Il a déclaré que son taux de réussite n’aurait pas été élevé car les gens ne comprennent toujours pas les nuances liées à la détention de crypto dans un portefeuille.

“Je dirais toujours que 90 à 95% des gens ne possèdent toujours pas leurs clés privées, ils les possèdent sur les échanges. Les gens ne sont pas informés de l’importance et de l’importance cruciale pour vous de posséder vos clés privées”, a-t-il déclaré. “Donc non, dans ce sens, son (succès) aurait été à peu près le même (qu’avant).”

Un échange cryptographique est une plate-forme qui permet aux utilisateurs d’échanger de l’argent réel contre de la crypto-monnaie, tandis que les clés privées sont stockées dans votre portefeuille cryptographique et sont utilisées pour aider à échanger des devises numériques.

Chen a expliqué que le téléphone avait été créé dans le but non seulement de contenir des bitcoins et d’autres actifs numériques, mais également de conserver vos informations privées.

“L’idée est venue et c’était comme ‘hé, et si nous avions un portefeuille ou un portefeuille matériel intégré au téléphone avec la simple idée de protéger vos clés privées?” a-t-il déclaré, ajoutant que peut-être dans deux à trois ans, il est probable que davantage de téléphones intégreront une technologie similaire au type de service que Samsung propose aujourd’hui.

Exodus 1 sépare le portefeuille crypto du système d’exploitation, ce n’est pas ce que propose Samsung

Parce que le portefeuille crypto de l’Exodus 1 garde les informations séparées du système d’exploitation, HTC n’y aurait jamais accès. Chen a expliqué que le but de cela est que les utilisateurs aient un endroit pour stocker leurs informations personnelles au-delà des currencieis numériques qui ne seraient pas exploités par les grandes technologies.

Chen ne pense cependant pas que les entreprises grand public comme Apple ou Google adopteront le type de technologie sur les smartphones qui le transforme en un portefeuille cryptographique le séparant du système d’exploitation.

“Si je suis une grande entreprise et que je vais céder toutes vos données transactionnelles, vos données de paiement, ce que vous achetez, c’est une grande chose à céder à votre consommateur. Alors que votre concurrent va probablement le chercher, qui est va abandonner ça? ” il a dit.

“Peut-être dans le logiciel. Apple aurait toujours accès à vos clés ou à Google. Leur principal modèle commercial comme Facebook est de gagner de l’argent avec vos données. Il n’y a aucun moyen pour eux de le faire.”

L’Exodus 1 et l’Exodus 1S étaient parmi les derniers téléphones lancés par HTC. La société est dans le secteur de la fabrication de téléphones depuis 23 ans, mais en 2020, la société a annoncé un changement de ses priorités vers les jeux en réalité virtuelle. Il vend désormais une gamme plus large d’équipements de marque Vive et de logiciels de réalité virtuelle. La société est en concurrence directe avec Oculus Rift de Facebook et Sony Playstation.

“Nous nous attendons à ce que HTC continue de lancer de nouveaux smartphones et appareils réseau 5G, mais il n’y aura pas de smartphones phares”, a déclaré Eddie Han, analyste principal du secteur au Market Intelligence & Consulting Institute de Taipei, à Forbes. “C’est parce que HTC est sur le point de se concentrer sur les services d’application émergents construits autour de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle, de la blockchain et de l’intelligence artificielle.”

Et bien que la stratégie de l’entreprise ait été recentrée, les analystes ont prédit que HTC produirait toujours des smartphones, mais surtout des smartphones moins chers. HTC a annoncé début 2021 un nouveau téléphone Android bon marché, appelé HTC Desire 21 Pro 5G.

Les smartphones doivent disposer d’un espace fiable pour stocker les clés privées

Un exemple d’utilisation du portefeuille Blockchain de Samsung.Source: Samsung

Alfred Lehar, professeur agrégé de finance à l’Université de Calgary, a déclaré que l’Exode aurait fait mieux s’il avait été publié aujourd’hui, notant que les smartphones traditionnels auront éventuellement la fonctionnalité de stocker les portefeuilles cryptographiques de manière plus fiable.

«Cela ressemble plus à un moyen de stocker les clés privées que vous utiliseriez pour accéder aux portefeuilles afin de stocker la cryptographie. Je ne pense pas que nous ayons besoin de la technologie blockchain sur les téléphones eux-mêmes, mais je pense que nous avons besoin d’un espace fiable pour stocker ces clés privées. en avant », dit-il.

Le portefeuille Blockchain de Samsung est le type de service dont Lehar a expliqué qu’il deviendra plus populaire.

“Que nous allions l’utiliser ou non est une autre question, mais je pense que du point de vue de la technologie, cela devrait être disponible dans quelques années et sur la plupart des téléphones.”

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.