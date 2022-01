HTC met à niveau le Vive Focus 3 avec un nouveau tracker de poignet et plus au CES 2022

HTC a annoncé aujourd’hui de nouveaux accessoires et fonctionnalités pour son Vive Focus 3 au Consumer Electronics Show 2022. Le premier nouveau produit est le Vive Wrist Tracker à utiliser avec le casque VR autonome.

Le Vive Wrist Tracker fonctionne de manière similaire au contrôleur Vive Focus 3, mais peut fournir un suivi plus précis du bout des doigts au coude tout en étant hors de vue des capteurs du casque. La société a déclaré qu’elle pouvait être utilisée pour des activités où les mains ne seraient souvent pas devant le casque, telles que le yoga, les scénarios d’entraînement ou les jeux basés sur la localisation.

Il est 85 % plus petit et 50 % plus léger à 63 grammes que le contrôleur avec une sangle détachable qui peut être nettoyée ou remplacée. Il dispose également d’un jumelage à un bouton pour se synchroniser sans fil avec le Vive Focus 3 et la batterie chargée USB-C prend en charge jusqu’à quatre heures d’utilisation constante. Le Vive Wrist Tracker sera lancé pour la première fois aux États-Unis au début de 2022 pour 129 $.

Le Vive Focus 3 recevra également deux nouveaux accessoires avec un boîtier de charge avancé et un chargeur pour plusieurs batteries. L’étui de chargement Vive Focus 3 présente une conception de coque rigide où les utilisateurs peuvent facilement empiler plusieurs étuis les uns sur les autres et une fonction d’appariement automatique qui synchronise un casque et des contrôleurs lorsqu’ils sont branchés dans l’étui. Pendant ce temps, le chargeur multi-batterie Vive Focus 3 prendra en charge le chargement simultané de quatre batteries Vive Focus 3, car le casque tout-en-un comprend une batterie remplaçable.

HTC a annoncé qu’il s’était associé à Lumen Technologies et a lancé une nouvelle application qui offre une « expérience 5G portable et privée » pour le Vive Focus 3. L’application offre un rendu des données qui peut être effectué sans fil via le cloud via la plate-forme de Lumen au lieu d’être câblé à un ordinateur ou fait sur le casque lui-même.

La société travaille également avec le leader de la réalité étendue et des applications thérapeutiques XRHealth sur de nouvelles salles de traitement virtuelles qui incluent « la physiothérapie, l’ergothérapie et la gestion de la douleur », et avec MyndVR, un développeur de solutions de réalité virtuelle pour les personnes âgées, sur la thérapie MyndVR Originals. application qui peut aider à améliorer l’humeur et à réduire l’isolement. L’application arrivera sur le Vive Flow début 2022.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Un nouveau niveau d’immersion

Tout ce que nous savons jusqu’à présent sur le prochain PSVR

Sony est à la pointe de l’expérience VR depuis le lancement de la PlayStation VR originale en 2016, et le PSVR 2 devrait considérablement améliorer chaque partie de l’expérience. Voici tout ce que nous savons sur le PSVR 2 jusqu’à présent !