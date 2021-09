HTC ne jette pas l’éponge et son prochain mobile viendrait avec le nom de famille Ultra, mais pas pour ce que vous pensez | La technologie

Ceux d’HTC semblent ne pas savoir très clairement où diriger les coups pour attirer l’attention des utilisateurs. Les dernières rumeurs suggèrent qu’ils prépareraient un appareil avec un nom de famille haut de gamme.

La cloche a déjà sonné, tout le monde est rentré chez lui, mais HTC est toujours dans le ring. L’entreprise n’est pas prête à abandonner et continue de chercher le bon coup de poing pour redevenir pertinente. La dernière tentative semble être un appareil qui viendrait avec un nom de famille avec beaucoup de sens.

Le HTC Wildfire E Ultra serait l’appareil destiné à redynamiser l’entreprise. Chez n’importe quel autre constructeur, Samsung et Xiaomi, avoir ce patronyme signifierait être devant une équipe haut de gamme. HTC ne semble pas avoir cela très clair.

Le nouvel appareil ne serait pas destiné à briller, ce serait une équipe conçue pour l’entrée de gamme. Les données divulguées soulignent que l’appareil Il aurait un processeur Unisoc SC9863A avec 2 Go de RAM.

Ce paramètre le place presque dans la plage d’entrée. En fait, de nos jours avec l’arrivée de Xiaomi, realme et OPPO, les terminaux d’entrée de gamme ont été revitalisés avec des spécifications plus que décentes pour leur prix.

Un autre fait des rumeurs est la résolution de l’écran. Le HTC Wildfire E Ultra aurait une dalle de 960 x 480 pixels. Allons-y, n’atteint pas la résolution HD. Il est difficile à ce stade de justifier un appareil avec un écran incapable d’afficher du contenu haute résolution.

La version d’Android avec laquelle il atterrirait serait Android 11, bien que la présentation d’Android 12 au coin de la rue le rende déjà en retard même sans avoir été présenté. Aucune autre information n’est connue sur cet appareil.

HTC n’a pas fait de commentaire à ce sujet. Ce qu’il parait c’est qu’il ne marchera pas sur beaucoup de pays occidentaux, il faudra voir le marché auquel il se destine pour pouvoir justifier un tel dispositif tellement taillé dans tout.