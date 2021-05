HTC présente ses nouvelles lunettes HTC Vive Pro 2 et Vive Focus 3, mais renonce à rivaliser avec Quest | La technologie

HTC mise sur la réalité virtuelle premium, mais tourne le dos à un marché qui exige des casques VR abordables pour augmenter le nombre d’utilisateurs.

HTC a présenté cet après-midi le nouveau lunettes de réalité virtuelle HTC Vive Pro 2 et Vive Focus 3. Deux produits haut de gamme qui améliorent le matériel de leurs prédécesseurs, même s’ils ne révolutionnent rien.

De nombreux fans de jeux VR s’attendaient à ce que HTC propose une réponse à Oculus Quest 2, présentant des lunettes autonomes (avec son propre processeur) mais avec une connexion directe au PC via un câble Display Port. Le Quest 2 peut être connecté au PC mais uniquement en utilisant le streaming avec vidéo compressée, via un câble USB ou WiFi, et cela frustre de nombreux utilisateurs de PC.

Tout indique quoi HTC veut se concentrer sur le marché des entreprises, parce qu’il a présenté son lunettes Vive Focus 3 autonomes pour les entreprises, et vous avez simplement mis à jour le HTC Vive Pro actuel avec le viseur Focus 3, pour obtenir le nouveau Live Pro 2.

Allez-y, a priori, HTC Vive Pro 2 ont des spécifications impressionnantes et peuvent devenir les meilleures lunettes de réalité virtuelle pour pc.

Posséder un écran 5K (2448 x 2448 pixels pour chaque œil) à 120 Hz, avec un spectaculaire FOV (champ de vision) de 120 degrés.

Les usages un nouveau type de lentilles empilées qui augmente le sweet spot (la zone où vous ne voyez pas de flou), mais cela oblige à utiliser un nouveau système de compression d’image sans perte offert par Display Port, appelé DSC, et qui n’est disponible que sur les cartes RTX et supérieures. Il fonctionne également avec des cartes plus anciennes, mais à une résolution inférieure.

Sinon, ils conservent les fonctionnalités premium de leurs prédécesseurs: IPD matériel, Casque audio 3D, réglages ergonomiques, etc. Et malheureusement aussi ses boutons de commande sans manche à l’ancienne. Bien qu’ils puissent être utilisés avec les contrôles haptiques de Valve Index, ou tout autre.

Les nouvelles lunettes de réalité virtuelle d’Oculus vous permettent de jouer à des jeux et à des expériences de réalité virtuelle de manière autonome, sans câbles, et peuvent également être connectées au PC.

Comme on dit, les spécifications sont spectaculaires mais le prix laissera la plupart d’entre elles glacées. Seul le spectateur coûte 809 euros (avec une remise de 60 euros jusqu’au 3 juin), mais si vous n’avez pas de lunettes précédentes vous devez ajouter les boutons de commande et au moins deux capteurs qui sont placés sur les murs, une autre relique du passé. Au total, 1400 euros.

En ces 5 années de VR, les lunettes de plus de 1000 euros sont restées un produit de niche, et c’est ainsi qu’il en sera avec Live Pro 2, qui semble renoncer à concurrencer Quest, et jeter l’éponge sur le marché du jeu.

HTC Vive Focus 3

En tenant compte du fait que la moitié de la présentation a été consacrée à montrer aux investisseurs et aux entreprises applications professionnelles de réalité virtuelleIl semble que c’est là que l’entreprise taïwanaise souhaite se développer.

Mise au point en direct 3 Ce sont des lunettes autonomes, c’est-à-dire qu’elles n’ont pas besoin d’être connectées à un PC. L’écran est le même que celui de Vive Pro 2, avec Résolution 5K (2448 x 2448 pixels pour chaque œil) et un FOV (champ de vision) spectaculaire de 120 degrés. Bien entendu, le taux de rafraîchissement passe de 120 à 90 Hz, pour ne pas mettre le processeur mobile à genoux.

Fonction Live Focus 3 un processeur Qualcomm Snapdragon XR2, le même que le Quest 2. HTC n’a pas divulgué la RAM.

Il a également avec 4 caméras à l’enversc’est-à-dire sur les lunettes elles-mêmes, vous n’avez donc pas besoin de capteurs sur les murs. Avec coussinets avec fixation magnétique, batterie incurvée amovible qui dure deux heures et se recharge à 50% en 30 minutes avec charge rapide, IPD matériel, WiFi 6, Bluetooth 5.2 et deux connecteurs USB Type-C.

En Espagne, ils ont un prix de 1 404 euros, et ne sera vendue qu’aux entreprises.