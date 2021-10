HTC présente Vive Flow, les lunettes de réalité virtuelle ultralégères pour regarder Netflix et faire de la méditation | La technologie

Bien qu’ils aient été divulgués il y a quelques jours, HTC a dévoilé le HTC Vive Flow aujourd’hui, nous connaissons donc déjà toutes ses spécifications.

HTC décide d’explorer des routes peu fréquentées, même abandonnées depuis longtemps. Il reprend des concepts d’il y a des années que la plupart d’entre nous tenaient pour acquis, plus typiques de réalité virtuelle mobile, déjà parti.

HTC Vive Flow Ils sont certains lunettes de réalité virtuelle ultralégères et autonomes qui ne sont pas destinés à jouer ou à travailler, mais plutôt se concentrer sur le bien-être: relaxation, méditation, ASMR, exercice physique, etc.

Ils sont également conçus pour le plaisir de musique, séries et films sur Netflix, Amazon Prime ou Disney +, sur un écran virtuel de 100 ou 200 pouces:

La première chose qu’ils se démarquent est leur taille compacte et leur légèreté, ils ne pèsent que 189 grammes. Ils ressemblent à des lunettes de soleil, mais un peu plus épais.

Ils sont si légers que n’a pas besoin d’être attaché à la tête, avec les favoris dans les oreilles suffit, comme des lunettes ordinaires.

Mais ce sont de véritables lunettes de réalité virtuelle, avec deux écrans de 2,1 pouces avec une résolution 1600×1600 pixels dans chaque œil, et un taux de rafraîchissement de 75 Hz.

Le FOV (champ de vision) est de 100 degrés, plus petit que nous le souhaiterions.

Une autre nouveauté importante est qu’il a un système de refroidissement qui extrait la chaleur de l’intérieur, gardant le visage de l’utilisateur frais.

Cela a aussi microphone et casque offrant un son spatial 3D, intégré dans les temples.

Vous pouvez exécuter des jeux et des applications de manière autonome, grâce à son Processeur Qualcomm Snapdragon XR1 avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage.

HTC Vive Flow a deux caméras qui fournissent 6Dof positionnement complet, mais n’a pas ses propres contrôles.

Pour les contrôler, vous devez utiliser votre mobile, qui se connecte aux lunettes via Bluetooth et sert de pointeur virtuel. Attention car il n’est compatible qu’avec les mobiles Android P ou supérieur, pour le moment cela ne fonctionne pas avec iOS.

HTC travaille sur la reconnaissance des mains, que l’Oculus Quest 2 possède déjà (revue), mais n’est pas encore disponible.

En raison de sa petite taille, ils n’ont pas de batterie. Vous devez connecter une batterie externe par USB-Type C, ou utiliser la batterie mobile. Donc même si ce sont des lunettes autonomes ils doivent toujours porter un câble pour connecter la batterie, que vous pouvez laisser sur la table ou le lit, ou le mettre dans votre poche. Mais le câble existe.

Cela a aussi une fonction Miroir permettant afficher l’écran mobile sur un écran géant de 100 ou 200 pouces. Vous pouvez jouer à des jeux Android (en 2D), ou regarder Netflix ou Disney + comme si vous étiez au cinéma.

HTC concentre ces lunettes VR sur le bien-être : expériences de relaxation et de méditation qui grâce à la réalité virtuelle vous permet de vous rendre sur une plage tranquille, ou de pratiquer la méditation au milieu d’une forêt.

En ce sens, la réalité virtuelle est un outil efficace, comme plusieurs études l’ont montré.

C’est un produit intéressant pour un public très spécifique, mais avec un handicap important : le prix.

Les lunettes HTC Vive Flow coûtent 569 euros, bien que si vous effectuez la réservation, ils vous offrent une couverture et 2 mois de Viveport Infitity, un service d’abonnement avec des centaines d’expériences et de jeux de réalité virtuelle.

Le problème, c’est que l’Oculus Quest 2 peut faire la même chose, et possède également des commandes avec des capteurs de mouvement, et coûte 220 euros de moins. Même s’il est vrai qu’ils ne sont pas si ergonomiques. Mais vous n’avez pas à traîner avec la batterie suspendue.

Pour ce prix, et compte tenu du fait qu’il s’agit de lunettes axées sur le contenu multimédia, on aurait aimé voir des écrans avec une résolution 4K.

Nous verrons comment le mouvement risqué sortira pour HTC.