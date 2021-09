HTC taquine l’annonce du matériel en octobre, les marques Vive Flow

HTC Vive a annoncé qu’il organiserait un événement appelé “Go with the Flow” le 14 octobre et a publié une image du matériel potentiellement nouveau qui sera révélé lors de l’événement.

L’événement Go with the Flow a lieu le jeudi 14 octobre à 11 h HE et peut être visionné en ligne ou en réalité virtuelle sur l’application Engage disponible sur ordinateur de bureau, mobile ou divers casques VR tels que l’Oculus Quest 2. La société a taquiné une nouvelle annonce à venir lors de l’événement sur Twitter.

La photo montre un conteneur de marque Vive apparaissant à peu près de la taille et de la forme d’un thermos. Bien que cela puisse simplement être un conteneur pour le produit réel, le président de Vive China, Alvin Wang Graylin, a déclaré sur Twitter qu’il s’attendait à “de grandes nouvelles dans un petit paquet”.

UploadVR a souligné que la société a enregistré une nouvelle marque le mois dernier sous le nom de “Vive Flow”. La marque propose un nouveau casque ou des manettes et mentionne “réalité augmentée et réalité mixte” en plus de la réalité virtuelle. La page d’inscription à l’événement montre ce qui semble être des lentilles sur la moitié inférieure de l’image.

HTC a déjà sorti deux nouveaux casques VR cette année avec le Vive Pro 2 pour PC et le casque autonome Vive Focus 3 de qualité entreprise. Bien qu’il soit peut-être trop tôt pour lancer un autre casque VR, il existe des concepts de différents casques dont HTC pourrait tirer parti. Le concept Project Proton révélé l’année dernière envisageait un casque plus petit avec une combinaison de VR et AR. Il y avait aussi la fuite Vive Air en avril dernier qui montrait un casque autonome axé sur le consommateur et axé sur la forme physique, qui pourrait rivaliser avec certains des meilleurs accessoires d’entraînement Oculus Quest.

