https://www.sport.es/es/noticias/giro-italia/giro-modifica-gran-etapa-dolomitas-11755900

25/05/2021 à 22:34 CEST

La dix-neuvième étape du Giro d’Italia, qui se tiendra le vendredi 28 mai, a été réduite de dix kilomètres, modifiant son tracé en raison de au tragique accident du téléphérique de Mottarone dans lequel quatorze personnes sont mortes dimanche dernier.

La direction du Giro d’Italia, en accord avec le ministère des infrastructures et de la mobilité durable de l’Italie et de la région du Piémont, a décidé ce mardi de modifier le tracé de la dix-neuvième étape de la course.

L’itinéraire initialement prévu était à 176 kilomètres d’Abbiategrasso. Le point de départ reste le même, mais la distance est raccourcie de dix kilomètres, et la ligne d’arrivée continuera d’être à l’Alpe di Mera, un port de première classe.

Sur la route, l’ascension vers Mottarone, dans la première catégorie, est éliminée et le Gignese, quatrième, est ajouté, maintenant le Passo della Colma, troisième.

Le départ se fera à 12h35 et l’arrivée est prévue entre 17h00 et 17h30.