Huachipato coule San Lorenzo et mène le groupe A avec le 12 octobre

22/04/2021 à 03:02 CEST

. / Buenos Aires

Huachipato a été imposé ce mercredi dans la maison de San Lorenzo par 0-1 et a pris la direction du groupe A de la Coupe d’Amérique du Sud à côté du 12 octobre, qui a remporté mardi à domicile avec le même résultat et a laissé une autre équipe argentine, Rosario Central, en bas du classement. Le but précoce de Cris Martínez à la cinquième minute était suffisant pour le match joué à Buenos Aires qui a clôturé la première journée du groupe.

San Lorenzo de Almagro n’a pas pu trouver de réponses footballistiques aujourd’hui pour atteindre au moins un nul à domicile. Champion de ce tournoi en 2002 et des Libertadores en 2014, le Cyclone a subi les six absences que les ailiers Andrés Herrera et Víctor Salazar, le défenseur Federico Gattoni et le milieu de terrain Manuel Insaurralde (pour Covid-19 positif), Gabriel ont eu pour ce duel Rojas (suspendu) et Franco Di Santo (blessé). Huachipato, pour sa part, avait sa meilleure première à cette cinquième participation à la Coupe d’Amérique du Sud et à son septième tournoi international depuis qu’il a participé à deux reprises aux Libertadores.

Le match a commencé avec intensité et, après une première option du local aux pieds de Jalil Elías, le seul but du match est arrivé à la minute 5 avec un centre pluvieux d’Israel Poblete qui a trouvé une tête précise de Cris Martínez qui ne laissait aucune option. au gardien Sebastián Torrico. Ensuite, Huachipato avait deux autres options pour entrer dans la pause avec un avantage plus large, le plus clair dans les bottes d’Israël Poblete qui exigeait une réponse de l’expérimenté Torrico. le tir est allé juste au large.

Dans la seconde moitié San Lorenzo a dominé et avait des options à égaler par les frères Romero et Lucas Melano, qui à la fin ont eu un tir sur le bâton qui aurait pu être l’égalité dans le score. Cependant, Huachipato aurait pu avoir un plus grand avantage parce que Nicolás Silva avait deux heads-up avec Torrico: dans l’un il a frappé le ballon sur le poteau et dans l’autre il a laissé le ballon dans la poitrine du gardien de but.

L’équipe azulgrana, qui occupe la dernière place de qualification pour les quarts de finale de la compétition nationale à trois jours de la fin de la première phase, au deuxième jour de la Sudamericana, visitera Rosario Central dans un duel argentin. De son côté, Huachipato, sixième du tournoi chilien avec cinq points contre quatre derrière le leader: l’Universidad de Chile, accueillera la semaine prochaine le 12 octobre dans un carrefour d’équipes avec des premières positives dans cette compétition continentale.