Huancayo avance dans le Sudamericana en battant UTC

04/08/2021 à 05:46 CEST

. / Lima

le Sport Huancayo avancé ce mercredi avec autorité pour la phase de groupes de la Copa Sudamericana après battant 4-0 à UTC à Cajamarca avec des buts du Brésilien Liliu, des Colombiens Óscar Barreto et Jarlin Quintero et du Péruvien Marcio Valverde. Après avoir gagné 0-1 au match aller, disputé le 17 mars, le ‘Rojo Matador’ a de nouveau imposé des conditions et de l’expérience au Stade National de Lima pour sceller une victoire qui a ratifié son favoritisme dans la série entre équipes péruviennes.

Seulement 4 minutes s’étaient écoulées lorsque Huancayo a ouvert le compte avec un score du Brésilien Ellinton Costa Morais, Liliu, après un corner dirigé par le Colombien Jimmy Valoyes. Le Brésilien a profité du fait que le ballon a atteint le côté gauche du but défendu par Salomón Libman pour enchaîner un tir acrobatique qui a laissé le gardien de but sans aucune option.

Avec un UTC pressé de dépasser le résultat et un Huancayo dominant le secteur intermédiaire, le jeu est entré dans les minutes suivantes dans un puits d’inexactitudes et de nombreuses fautes, ce qui a généré les avertissements d’Alfredo Rojas et Jeickson Reyes, de Huancayo et de Paulo. Goyeneche et Gerardo Gordillo, de l’UTC. Le « Rojo Matador » a augmenté le décompte à 30 minutes, avec une balle de la ligne de zone colombienne Oscar Barreto, envoyé après avoir reçu une longue passe précise du créateur Marcos Lliuya.

Bien que l’UTC ait essayé de tourner leur fortune plus avec fierté que stratégie, ils manquaient de profondeur pour déstabiliser le gardien de but Joel Pinto, alors que le match continuait d’être interrompu par des fautes constantes. C’était plutôt Huancayo qui avait d’autres options claires, avec des tirs au but de Barreto et Valoyes, jusqu’à ce qu’à 84 minutes le joueur entre Jarlin Quintero Il a augmenté le décompte d’une tête après un centre de Marcio Valverde.

Après quatre minutes de temps supplémentaire, le défenseur argentin de l’UTC Nicolás Ortiz a reçu un carte rouge après avoir commis une faute dans la zone contre Alexis Rojas, et la conséquence peine a été noté de solvabilité par Marcio Valverde.