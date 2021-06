Huang, PDG de Nvidia : "Ethereum va être très précieux"

Si vous n’êtes pas sûr de la position du PDG de Nvidia, Jensen Huang, concernant le prochain passage d’Ethereum à la preuve de participation, vous n’avez pas besoin de la remettre en question davantage. Huang est clairement optimiste quant à l’avenir d’Ethereum. Lors d’un événement Computex en ligne uniquement, il a répondu à une variété de questions allant de ses réflexions sur le métavers à la pénurie mondiale de semi-conducteurs.

Huang : une perspective de « taureau raisonnable »

Les commentaires de Jensen Huang sur Ethereum en particulier ont montré un grand optimisme. Interrogé en détail sur les crypto-monnaies et les contraintes d’offre et de demande autour des produits Nvidia, Huang était clairement enthousiaste ; “La raison pour laquelle Ethereum a choisi nos GPU est qu’il s’agit du plus grand réseau de superordinateurs distribués au monde. Il est programmable. Lorsque Bitcoin est sorti pour la première fois, il utilisait notre GPU », a-t-il déclaré. « Suis-je enthousiasmé par la preuve de mise ? La réponse est oui », a ajouté Huang. "Alors que nous entrons dans cette transition, il est maintenant établi qu’Ethereum sera très précieux". Il a ensuite discuté d’un nouveau produit Nvidia, CMP, qui peut cibler le consommateur de minage de crypto-monnaie et faciliter la fourniture de GeForce pour fournir plus de produits GeForce aux consommateurs de jeux.

Cependant, il y avait encore un optimisme modéré pour Huang ici. Interrogé plus tard dans la session sur la limitation des taux de hachage à l’avenir, Huang a partagé plus de perspectives sur ses réflexions sur les crypto-monnaies. «Je pense que la crypto-monnaie est là pour rester. C’est un moyen légitime pour les gens d’échanger de la valeur », a-t-il déclaré. "Plus important encore, Ethereum et d’autres formes similaires à l’avenir sont d’excellentes méthodes de blockchain distribuées pour sécuriser les transactions.". Huang a ajouté : « La crypto-monnaie sera là pour rester. Ethereum n’est peut-être pas aussi chaud qu’aujourd’hui. Dans un an, il peut se refroidir un peu. Mais je pense que le minage de crypto-monnaie est là pour rester ".

Lecture connexe | TA: Ethereum révise 2 400 $, c’est ce qui pourrait déclencher plus d’inconvénients

Plus du domaine des questions …

Le PDG de Nvidia a également fait d’autres commentaires intéressants. Interrogé sur les mondes virtuels, il a dit qu’il pensait qu’il viendrait un moment où il y aurait "un plus grand marché, une plus grande industrie, plus de designers et de créateurs, concevant des choses numériques en réalité virtuelle" que les concepteurs dans le monde physique d’aujourd’hui.

Il a également profité de l’occasion pour présenter la toute dernière installation de Nvidia, « Voyager », qui abritera plus de 3 000 employés de l’entreprise, que Huang a décrit comme "une ville dans un immeuble".

Huang a également partagé son enthousiasme pour le succès de la série RTX 30, l’activité entrepreneuriale croissante de l’entreprise et l’avenir de l’IA. Quelle est la prochaine étape pour la croissance accélérée de Nvidia ? Huang et la société ont clairement un certain nombre d’idées, et l’extraction de crypto-monnaie est clairement au premier plan.

Jensen Huang de Nvidia est prudemment optimiste quant à la popularité d’Ethereum l’année prochaine. | Source : ETH-USD sur TradingView.com

Lecture connexe | Ethereum à prix réduit, pourquoi ETH ressemble à BTC en 2017

Image en vedette de Pixabay, Graphiques de TradingView.com

Entrée Huang, PDG de Nvidia : "Ethereum va être très précieux" a été publié pour la première fois dans Bitcoin, Cryptocurrency et Blockchain News.