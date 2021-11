Huawei a baissé ses écouteurs FreeBuds Pro avec suppression active du bruit de 80 euros, le prix minimum depuis son lancement | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Avec suppression active du bruit, autonomie jusqu’à 5 heures qui passe à 36 heures avec son boîtier de charge, ces Huawei FreeBuds Pro sont les écouteurs que vous recherchiez.

La suppression active du bruit est l’une des technologies créées pour tous ceux qui veulent s’échapper du bruit de la ville ou qui cherchent simplement à se concentrer sur quoi que ce soit. Et les écouteurs qui le composent ne sont plus si chers que ça.

A titre d’exemple le Huawei FreeBuds Pro, ses meilleurs écouteurs totalement sans fil dotés d’une suppression active du bruit et d’une grande autonomie. Mieux encore, ils sont désormais à leur plus bas historique, à seulement 99 euros.

Ces écouteurs TWS ont une suppression active du bruit et une charge sans fil, en plus d’un design haut de gamme et d’une détection intelligente des sons ambiants pour activer l’ANC.

Si vous recherchez des écouteurs qui vous permettent d’éteindre ces bruits gênants lorsque vous voyagez, des gens qui parlent ou le murmure typique des gens qui parlent à distance, ces écouteurs sont le meilleur choix.

Ils ne sont pas seulement bon marché, dès maintenant à son prix le plus bas, ils sont aussi confortables et légers. Ils sont dotés de coussinets en silicone pour un meilleur ajustement dans votre oreille et éliminent également tous les bruits externes possibles, que nous appelons annulation passive du bruit.

Vos microphones pourront capter les ondes du bruit extérieur et en créer un contraire qui l’annule. De cette façon, vous pouvez écouter de la musique sans interruption. Il est également capable de modifier le degré d’annulation en fonction du bruit extérieur de manière intelligente.

Le mode vocal vous permettra d’entendre ce qui se passe à l’extérieur, notamment des voix humaines, afin que vous puissiez avoir des conversations sans retirer vos écouteurs.

L’autonomie de ces écouteurs est parfaite pour tous ceux qui souhaitent les utiliser de nombreuses heures tout au long de la journée. Avec une seule charge, il vous donnera 5 heures d’utilisation, mais avec son boîtier de recharge sans fil, les 36 heures sont atteintes.

Il a d’autres fonctionnalités comme le contrôle de la lecture par tapotements sur la broche ou la connexion à deux appareils en même temps.

Pour seulement 99 euros, ces écouteurs sont une aubaine de la semaine précédant le Black Friday dont vous pouvez profiter dès maintenant. De plus, la livraison est effectuée depuis l’Espagne et n’a pas de frais d’expédition.

