Huawei a peut-être écouté les appels du réseau mobile néerlandais – .

Les États-Unis affirment depuis longtemps que Huawei utilise ses téléphones et ses composants d’infrastructure de réseau cellulaire pour espionner au nom du gouvernement chinois. En conséquence, Huawei a cessé de conclure des accords avec des opérateurs américains et le gouvernement a interdit au géant chinois à la mi-2019 de travailler avec toute entreprise utilisant une technologie de fabrication américaine.

Cette décision a paralysé la capacité de Huawei à rivaliser dans l’industrie mobile au cours des dernières années. En plus de cela, les États-Unis ont fait pression contre l’utilisation des équipements 5G fabriqués par Huawei, exhortant leurs alliés à rechercher des solutions alternatives pour les réseaux 5G émergents. Huawei s’est longtemps opposé aux accusations selon lesquelles il pouvait espionner les utilisateurs avec son matériel, soulignant ses nombreux partenariats avec divers opérateurs dans le monde.

Le sujet a refait surface cette semaine avec la publication d’un nouveau rapport sur les capacités d’espionnage de Huawei. Le fournisseur chinois de smartphones a peut-être écouté les appels d’un réseau mobile néerlandais il y a plus de dix ans.

Le journal néerlandais De Volkskrant (via The Guardian) a vu un rapport confidentiel que Capgemini a rédigé pour l’opérateur local KPN en 2010. Le cabinet de conseil a conclu que Huawei aurait pu surveiller les appels des 6,5 millions d’utilisateurs de KPN à l’insu de KPN.

Le personnel de Huawei aux Pays-Bas et en Chine aurait pu surveiller les appels dans le pays, y compris les appels que le Premier ministre de l’époque, Jan Peter Balkenende, aurait pu passer à l’époque. Les conversations des dissidents chinois auraient également pu être surveillées.

KPN a déclaré lundi qu’il n’avait «jamais observé que Huawei avait pris des informations sur ses clients» et qu’aucun de ses fournisseurs n’avait «un accès non autorisé, incontrôlé ou illimité à nos réseaux et systèmes». Le transporteur a pris acte du rapport Capgemini.

“Nous n’avons jamais été accusés par les organes gouvernementaux d’agir de manière non autorisée”, a déclaré Huawei, rejetant les allégations selon lesquelles il aurait pu écouter les clients de KPN.

Le Guardian explique que KPN a commandé le rapport après que l’agence de renseignement néerlandaise AIVD a mis en garde contre un possible espionnage. KPN n’a commencé à utiliser la technologie Huawei qu’en 2009.

Le rapport de sécurité indiquait que Huawei pouvait accéder aux numéros exploités par les services de sécurité néerlandais. Capgemini a déclaré que les résultats mettaient «la persistance de KPN Mobile en grave danger», ajoutant que les utilisateurs «pourraient perdre confiance… si cela devient connu, le gouvernement chinois peut surveiller les numéros mobiles de KPN».

Malgré les résultats, KPN a continué à attribuer des contrats 3G et 4G à Huawei. Il n’a jamais rendu public le rapport Capgemini. Le transporteur a cependant choisi Ericsson pour son déploiement 5G l’année dernière. Le gouvernement néerlandais a recommandé un contrôle plus rigoureux des fournisseurs d’équipements de télécommunications en juillet 2019, mais il n’a pas interdit Huawei.

Le Guardian note également que malgré les avertissements américains, l’attitude envers Huawei reste divisée en Europe. Le géant chinois a remporté 47 contrats 5G en Europe l’année dernière, sur un total de 91 contrats 5G dans le monde.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme passe-temps, et avant même de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.