Huawei a un nouveau plan en place pour esquiver les sanctions américaines | La technologie

Les médias assurent qu’avec cette solution, Huawei pourrait accéder à des composants critiques qu’il lui est interdit d’obtenir par lui-même, tels que les processeurs et autres éléments clés des smartphones.

Depuis que l’administration Trump a réprimé Huawei, le géant chinois s’est vu interdire de fabriquer des téléphones et des tablettes avec des produits et des logiciels américains. Et cela les a beaucoup limités.

Pour lutter contre ce problème, Huawei a tout fait, comme vendre Honor à un consortium afin que la marque puisse revenir sur le marché et ainsi obtenir une bonne coupe économique en cours de route.

Maintenant, et selon Bloomberg, Huawei a mis en place un nouveau plan pour contourner une partie de l’interdiction de l’administration américaine : licencier leurs conceptions de smartphones à des fabricants tiers.

Bloomberg assure que Avec cette solution, Huawei pourrait accéder à des composants critiques qu’il lui est interdit d’obtenir par lui-même, tels que les processeurs et autres éléments clés des smartphones (le système d’exploitation lui-même, sans aller plus loin).

Le tiers en question serait la société d’État China Postal and Telecommunications Appliances Co., qui Il vend déjà des téléphones comme le Huawei Nova 9, qui est d’ailleurs presque identique au Honor 50, le premier téléphone propulsé par Google à être commercialisé par Honor en dehors de la Chine après l’interdiction.

Huawei et PTAC approfondiraient leurs relations pour permettre la vente de téléphones de marque privée basés sur les conceptions matérielles sous licence de Huawei.

Étant donné que l’activité grand public de Huawei est presque mortellement blessée après les dernières sanctions, cette décision pourrait être la seule option pour que l’entreprise reste pertinente, gardant son importante unité mobile de recherche et développement.

Huawei considère cette solution comme une bouée de sauvetage avant de devoir fermer ses divisions smartphones et tablettes, une entreprise qu’ils dirigeaient il y a deux ans et où ils sont désormais peu présents.

En fait, Huawei espère que les partenariats pourront relancer leurs ventes, avec plus de 30 millions d’unités vendues prévues pour l’année prochaine.

Cependant, ni Huawei ni ses partenaires n’ont fait de commentaires officiels, il reste donc à voir si l’accord a réellement lieu.