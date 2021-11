Huawei a un nouveau plan en préparation pour contourner les sanctions américaines

L’idée : Concéder sous licence ses conceptions de smartphones à des tiers

Depuis que l’administration Trump a réprimé Huawei, interdisant initialement à l’entreprise de vendre ses produits aux États-Unis et l’empêchant finalement de travailler avec des entreprises américaines, le conglomérat chinois est effectivement interdit de fabriquer des téléphones et des tablettes. Pour lutter contre ce problème, Huawei a déjà vendu sa sous-marque Honor à un consortium, permettant à l’ex-filiale d’utiliser à la fois Android et des processeurs conçus aux États-Unis, mais la société a toujours du mal à combler le trou financier laissé par le manque de nouveaux téléphones Android faits maison. Selon Bloomberg, Huawei a maintenant un nouveau plan en préparation pour contourner certaines parties de l’interdiction. Il souhaite concéder sous licence ses conceptions de smartphones à des fabricants tiers.

Bloomberg cite « des personnes connaissant le sujet », affirmant que cette solution permettrait à Huawei d’accéder à des composants critiques qu’il lui est interdit de se procurer, comme les processeurs et autres pièces clés des smartphones. Le tiers en question, la société d’État China Postal and Telecommunications Appliances Co. (PTAC), vend déjà des téléphones Nova tels que le Huawei Nova 9, qui est d’ailleurs presque identique au Honor 50, le premier téléphone alimenté par Google Honor. marchés hors de Chine à la suite de l’interdiction commerciale. Huawei et PTAC approfondiraient leurs relations pour permettre la vente de téléphones de marque personnelle basés sur les conceptions matérielles sous licence de Huawei.

Étant donné que l’activité grand public de Huawei vacille à la suite des dernières sanctions, cette décision pourrait être la seule option pour que l’entreprise reste pertinente et poursuive son unité de recherche et développement. Une fois que le fabricant quitterait complètement le marché, il deviendrait probablement de plus en plus difficile de revenir en arrière, surtout lorsqu’il devrait relancer son activité à partir de zéro en raison de l’évolution des circonstances politiques ou grâce à des composants entièrement fabriqués en Chine, donc cette licence modèle pourrait être la solution palliative parfaite. En fait, Huawei espère que les partenariats pourraient relancer ses ventes, avec plus de 30 millions d’unités vendues attendues pour l’année prochaine. Officiellement, ni Huawei ni ses partenaires n’ont fait de commentaires, il reste donc à voir si l’accord est vraiment conclu.

Alors que de nombreuses personnes s’attendaient à ce que la nouvelle administration Biden recule sur l’interdiction, elle n’a montré aucun signe de retour en arrière. L’état de blocage actuel de Huawei est probablement un bon dépôt à avoir lorsqu’il s’agit de négociations bilatérales générales, il est donc peu probable que la situation change fondamentalement à court terme.

