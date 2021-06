Huawei admet qu’il a du mal à lancer le nouveau téléphone phare P50 – .

Huawei a dévoilé mercredi HarmonyOS, son dernier système d’exploitation qui fonctionnera sur une variété d’appareils, notamment des smartphones, des tablettes, des appareils portables et d’autres appareils intelligents. HarmonyOS remplace la version Android AOSP de Google que Huawei utilisait sur ses smartphones et tablettes sortis au cours des deux dernières années. Ce sont les années qui ont suivi l’interdiction américaine, qui interdisait aux entreprises américaines comme Google de travailler avec Huawei. HarmonyOS n’exécutera pas non plus les applications Google, et le nouveau système d’exploitation ressemble davantage à l’iPadOS d’Apple qu’au système d’exploitation mobile de Google.

HarmonyOS sera déployé sur un nombre impressionnant d’appareils, y compris de nombreux produits phares des séries P et Mate de Huawei. D’autres combinés devraient sortir avec HarmonyOS préchargé, comme la série P50 que Huawei vient de teaser. Malheureusement, on ne sait pas quand les nouveaux téléphones de la série P50 de Huawei seront lancés, car Huawei a déclaré qu’il avait du mal à mettre le téléphone à la disposition des acheteurs.

Au cours d’une année ordinaire, le dernier smartphone de la série P de Huawei aurait déjà été disponible dans les magasins début juin. Les téléphones Huawei P sont généralement dévoilés en mars et arrivent sur les marchés internationaux dans les mois qui suivent.

Mais 2021 n’est pas une année habituelle. C’est la deuxième année de la pandémie et la pénurie actuelle de puces doit avoir un impact sur la capacité de Huawei à développer certains appareils, comme toutes les autres entreprises du secteur. En plus de tout cela, le fabricant chinois de smartphones a un autre problème persistant. Il lui a été interdit de faire des affaires avec des entreprises américaines il y a quelques années, et l’interdiction a eu un impact à la fois sur les aspects matériels et logiciels.

C’est pourquoi la série Huawei P50 n’est pas officielle – Huawei ne peut pas encore la lancer. Lors de l’événement HarmonyOS, Richard Yu de Huawei a déclaré que le P50 était censé être lancé au printemps. “C’est une pure beauté avec un design ultra-mince et léger et un langage de conception emblématique”, a déclaré l’exécutif. « Il élève la photographie mobile à un nouveau niveau. »

Yu a poursuivi: “Pour des raisons que vous connaissez tous, une date de lancement n’a pas encore été fixée. Mais nous essayons de comprendre comment mettre cet excellent produit à votre disposition.

Huawei a montré des rendus du combiné axés sur les modules de caméra arrière. Le téléphone a deux sections d’appareil photo distinctes, comme le disaient les premières fuites du Huawei P50. Le module supérieur comporte trois objectifs, tandis que celui du bas comporte un seul appareil photo plus grand et un flash secondaire. Huawei n’a pas précisé les spécifications de l’appareil photo ou d’autres spécifications du P50 en général, et nous n’avons pas vu la conception complète du téléphone ni l’affichage. Le téléphone semble avoir des bords incurvés, tout comme ses prédécesseurs, et l’appareil photo est toujours doté de la marque Leica.

Yu n’a pas fourni de raison exacte pour l’incapacité de Huawei à lancer le combiné dans les délais. Il est facile de deviner que Huawei pourrait être aux prises avec diverses pénuries de composants à la suite de l’interdiction américaine, avec un accent particulier sur ses puces personnalisées. La société pourrait ne pas être en mesure de fabriquer ses propres puces Kirin haut de gamme qui alimenteront des téléphones comme le P50 et d’autres produits phares de Huawei 2021.

