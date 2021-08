Huawei annonce la mise à jour EMUI 12 inspirée de Harmony OS 2.0 pour ses téléphones

in

Huawei a dévoilé la version “globale” d’EMUI 12. La dernière version d’EMUI présente une conception d’interface minimaliste, la prise en charge de l’ajustement progressif du poids des polices, un nouveau système de fichiers distribué, etc. On ne sait pas encore quand la mise à jour EMUI 12 commencera à être déployée sur les appareils Huawei.

En juin, Huawei a annoncé qu’il apporterait la mise à jour Harmony OS 2.0 à environ 100 téléphones et tablettes. Alors que la mise à jour a déjà atteint plus de 65 appareils, la société a étonnamment annoncé une nouvelle version de son skin Android EMUI.

La dernière version d’EMUI est livrée avec une interface utilisateur actualisée qui semble être très similaire à HarmonyOS 2.0 de Huawei. Huawei a opté pour un format de couleur noir, blanc et bleu, ce qui contribue à offrir un aspect plus net par rapport à EMUI 11. Il existe également de nouvelles animations, censées imiter la façon dont les objets célestes se déplacent dans l’univers. Un autre point fort est l’ajout de la prise en charge de l’ajustement progressif du poids de la police. Les utilisateurs peuvent désormais modifier la taille et le poids de la police avec un curseur pour une expérience de visualisation améliorée.

EMUI 12 ajoute également la possibilité de glisser vers le haut depuis n’importe quel écran pour ouvrir le Panneau de configuration afin d’accéder rapidement à des éléments tels que les paramètres Wi-Fi et la lecture audio. Le panneau de configuration remanié comprend également une nouvelle icône MatePad, qui vous permet d’activer la collaboration multi-écrans avec votre Matepad. Une fois activé, vous pourrez passer des appels téléphoniques, envoyer des messages texte et afficher des photos de votre téléphone Huawei sur l’écran du Matepad. Vous pourrez également activer la collaboration multi-écrans avec les ordinateurs portables MateBook de Huawei, grâce à la nouvelle icône MateBook.

Pour permettre aux utilisateurs d’accéder plus facilement aux photos et aux documents de leur téléphone sur leur MateBook, EMUI 12 est livré avec un nouveau “Système de fichiers distribués”. Huawei affirme que les utilisateurs peuvent désormais accéder instantanément aux fichiers de leur téléphone sans un seul câble.

Enfin, EMUI 12 prend en charge les appels vidéo entre appareils. Les téléphones Huawei exécutant EMUI 12 pourront transférer de manière transparente les appels vidéo vers les téléviseurs Huawei Vision à l’aide de la fonction de transfert d’appels vidéo MeeTime de l’entreprise.

Huawei n’a pas encore annoncé de détails sur le déploiement d’EMUI 12, donc on ne sait pas exactement quand la mise à jour commencera à être déployée pour les utilisateurs. Étant donné que les meilleurs téléphones Android de la société ont déjà été mis à jour vers HarmonyOS 2.0, il semble que la mise à jour EMUI 12 sera limitée aux appareils qui ne peuvent pas être mis à niveau vers le système d’exploitation “développé en interne” de Huawei.

