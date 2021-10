Huawei annonce le lancement mondial de Nova 9, la nouvelle Watch GT 3 fonctionnant sous Harmony OS

Huawei a lancé le Nova 9 et le Nova 9 Pro en Chine le mois dernier, mais lance désormais le premier sur le marché mondial, a annoncé jeudi la société. De plus, la nouvelle Huawei Watch GT 3 le rejoint, exécutant désormais Harmony OS.

Le Nova 9 est doté d’un écran FHD+ OLED de 6,57 pouces au son correct avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile réactif de 300 Hz. À l’arrière se trouve un capteur RYYB de 50 MP, qui, selon Huawei, peut capturer 40 % de lumière en plus que les capteurs RGGB traditionnels. Il existe également un appareil photo ultra-large de 8 MP ainsi que des capteurs macro et de profondeur.

Bien sûr, vous ne trouverez pas de services Google sur le Nova 9, qui exécute le propre système d’exploitation Harmony de l’entreprise. L’appareil est également alimenté par le chipset Snapdragon 778G, bien que sans 5G selon les termes de Qualcomm travaillant avec Huawei au milieu des tensions persistantes avec les États-Unis

Pour garder les lumières allumées, une batterie de 4 300 mAh prend en charge une charge rapide de 66 W.

La société a également annoncé la nouvelle Huawei Watch GT 3 exécutant Harmony OS 2.1 pour une meilleure synergie avec d’autres produits exécutant le système d’exploitation. En plus de la nouvelle interface, Huawei apporte de nombreuses fonctionnalités que vous attendez des meilleures montres intelligentes Android, telles que la surveillance continue de la fréquence cardiaque, un tracker SpO2, la surveillance du sommeil, etc.

La Huawei Watch GT3 propose plus de 100 modes d’entraînement, dont 18 modes d’entraînement professionnels, 12 entraînements en extérieur et six entraînements en intérieur.

La smartwatch est disponible en deux tailles de boîtier ; un modèle de 46 mm avec une autonomie impressionnante de 14 jours et trois styles différents, et un modèle plus petit de 42 mm avec une autonomie d’une semaine et deux styles. Si la Huawei Watch 3 est quelque chose à faire, cela devrait être une montre connectée assez impressionnante pour quiconque souhaite toujours utiliser l’un des produits de l’entreprise.

Le Huawei Nova 9 est disponible en précommande dès maintenant et expédié en Europe le 2 novembre avec un prix public à partir de 499 €. La montre Huawei est également disponible en précommande et arrivera au Royaume-Uni le 10 novembre pour un prix de détail à partir de 210 £. Vous n’avez pas de chance si vous habitez aux États-Unis

Pas de Google ici

Montre Huawei GT3

Un bon effort, compte tenu

Les derniers produits de Huawei ne sont peut-être pas disponibles aux États-Unis, mais la société continue de proposer des appareils impressionnants comme la nouvelle Huawei Watch GT 3. Avec le nouveau système d’exploitation Harmony, la montre offrirait une expérience fluide avec un certain nombre de santé et fonctionnalités de suivi de la condition physique.