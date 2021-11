Huawei aurait commencé la production de nouveaux téléphones pliables, et ils seraient moins chers | La technologie

Huawei pourrait déjà préparer sa prochaine génération de téléphones pliables, et ils seraient moins chers à fabriquer, ce qui pourrait se répercuter sur le prix final pour le consommateur.

Avec le lancement des derniers appareils pliables sur le marché et leurs ventes acceptables, cela indique déjà que les téléphones pliables sont désormais le présent et non l’avenir, et sont passés de terminaux expérimentaux à la portée de quelques poches à un très option intéressante pour une grande partie du marché.

Pratiquement tous les grands acteurs du marché, à l’exception d’Apple, ont déjà lancé un téléphone pliable et Huawei en fait partie, et après le succès du Galaxy Z Flip 3 de Samsung, il semble qu’ils veuillent profiter de ce nouveau marché tendance.

Maintenant, selon un rapport de Temps économiques, via IT Home, a indiqué que Huawei aurait commencé la production en série de sa prochaine génération de téléphones pliables, évidemment pour un lancement en 2022 et qu’il serait en concurrence avec les offres de Samsung et Xiaomi.

Selon la source susmentionnée, une réunion d’investisseurs s’est tenue le 25 novembre au cours de laquelle Technologie Zhaoli a révélé qu’il avait commencé la fabrication en série d’une nouvelle charnière pliable pour smartphones, pour un client particulier qu’ils n’ont pas nommé.

Fait intéressant, ils commentent que cette charnière est moins chère à fabriquer. Bien qu’ils n’aient pas précisé pour qui ils produisaient les charnières, des sources spéculent que c’est pour Huawei, qui rechercherait une meilleure rentabilité qu’avec le Mate X2.

C’est d’autant plus intéressant que l’arrivée de ces appareils haut de gamme sur d’autres gammes comme la moyenne, pourrait définitivement booster ce nouveau marché des téléphones pliables. Le fait d’avoir un composant tel que la charnière à un prix de production inférieur devrait également se refléter dans le prix final vis-à-vis du consommateur.

Quoi qu’il en soit, à l’heure actuelle, les téléphones pliables coûtent généralement le double, voire le triple, d’un smartphone normal et le public continue d’opter pour les appareils intelligents d’une vie. Cependant, commencer à produire des terminaux pliables à des prix inférieurs aux prix actuels sera un coup de pouce intéressant pour ce nouveau facteur de forme.