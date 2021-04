Huawei Band 6 annoncé avec un grand écran AMOLED

Huawei a annoncé un nouveau tracker de fitness à grand écran appelé Huawei Band 6.Le Huawei Band 6 est un Honor Band 6 rebaptisé, malgré la séparation des deux sociétés.Le nouveau tracker de fitness offre une autonomie de 14 jours et une surveillance de l’oxygène dans le sang toute la journée. .

Il y a quelques mois, Honor s’est officiellement séparée de sa société mère Huawei, bien que l’ADN qui liait les deux ensemble soit encore visible aujourd’hui. Ne cherchez pas plus loin que le nouveau Huawei Band 6, un tracker de fitness qui est essentiellement un Honor Band 6 rebaptisé.

L’appareil d’Honor a reçu l’un des prix CES 2021 de l’Android Authority, et pour une bonne raison. Le facteur de forme grand écran et la durée de vie de la batterie de deux semaines sont des fonctionnalités hors du commun qui ne sont pas trop courantes dans l’espace du tracker de fitness économique.

Le Huawei Band 6 offre le même grand écran AMOLED tactile de 1,47 pouces, ce qui le rend beaucoup plus spacieux qu’un tracker de fitness traditionnel. Malgré sa plus grande taille, il ne pèse que 18 g. Notamment, le Huawei Band 6 partage également des similitudes avec le Huawei Watch Fit. Cependant, le Band 6 est légèrement plus petit et a une meilleure autonomie.

Un grand boîtier laisse de la place pour une grosse batterie. Le Huawei Band 6 peut durer jusqu’à 14 jours avec une seule charge avec une utilisation «moyenne» ou 10 jours avec une utilisation intense.

Le tracker de fitness est livré avec un capteur de fréquence cardiaque optique, ainsi qu’une surveillance SpO2 toute la journée. La surveillance de l’oxygène dans le sang tout au long de la journée est normalement quelque chose que nous voyons sur les appareils haut de gamme axés sur la santé, c’est donc formidable de voir Huawei l’inclure dans la bande 6. Cela vous avertira également si votre taux d’oxygène dans le sang baisse trop tout au long de la journée. .

Il peut également suivre votre sommeil et rapporter votre fréquence cardiaque pendant le sommeil, les phases de sommeil et la fréquence respiratoire. Le suivi du cycle menstruel est également disponible, permettant aux femmes de suivre leurs règles, de gérer leurs projets de grossesse, etc.

Enfin, le groupe prend en charge 96 modes d’entraînement au total. Six modes peuvent être suivis automatiquement: course intérieure / extérieure, marche intérieure / extérieure, elliptique et rameur. Huawei dit qu’il peut également suivre 11 modes «professionnels», y compris la course à pied, le cyclisme et… le saut à la corde. Nous avons demandé à Huawei plus de détails pour voir exactement ce que cela signifie.

Ne vous attendez pas à trop de fonctionnalités de smartwatch, cependant. Le Huawei Band 6 pourra offrir la mise en miroir des notifications de base, ainsi qu’un obturateur de caméra à distance et la possibilité de contrôler la musique de votre téléphone, mais les applications tierces ne sont pas prises en charge.

Le Huawei Band 6 sera bientôt disponible en Graphite Black, Amber Sunrise, Sakura Pink et Forest Green, mais c’est tout ce que nous savons pour le moment. Il n’y a pas encore de mot sur les prix ou la disponibilité, mais le Honor Band 6 sera bientôt disponible pour environ 35 $. Il est possible que le portable de Huawei soit lancé à peu près au même prix.