Huawei Band 6 arrive en Espagne pour tenir tête au Xiaomi Mi Band 6: achetez-le moins cher avec ce coupon | La technologie

L’alternative Huawei au Xiaomi Mi Band 6 vient de débarquer en Espagne, il s’agit du Huawei Band 6, la nouvelle génération du bracelet d’activité de la marque que vous pouvez acheter moins cher avec ce coupon de réduction.

Il y a quelques semaines, Huawei présentait le Huawei Band 6 en Chine, son nouveau bracelet d’activité avec lequel la marque résistera au Xiaomi Mi Band.

Nous avons à peine dû attendre que le nouveau portable de Huawei franchisse nos frontières. Aujourd’hui, l’entreprise a lancé le Huawei Band 6 en Espagne, et vous avez la possibilité de l’obtenir pour seulement 53,10 euros grâce à un code de réduction.

Bénéficier de ce prix ne pourrait pas être plus simple. Il ne vous reste plus qu’à entrer sur la page de vente officielle, ajouter le produit à votre panier, entrer dans le panier et ajoutez ce code “ABAND610P” (sans guillemets) dans la section Coupon avant d’effectuer le paiement. Vous verrez que le prix est réduit de 10% et reste à seulement 53,10 euros.

Moniteur d’activité avec un grand écran AMOLED FullView de 1,47 pouces. Il intègre l’analyse de la saturation en oxygène du sang (SpO2) et la surveillance VO2Max pour mesurer le taux de récupération après l’effort. Il dispose de 96 modes d’entraînement et de 2 semaines d’autonomie.

Huawei Band 6 présente des nouvelles intéressantes concernant le Huawei Band 4, qui est le modèle précédent (la marque est passée de 4 à 6, il n’y a pas de Huawei Band 5). Il se distingue par son grand écran AMOLED FullView, qui passe de 0,96 pouces de la génération précédente à 1,47 pouces aujourd’hui. Donc, le panneau est 148% plus grand, et aussi le ratio écran / corps s’est notablement amélioré à 64%.

Une autre nouveauté par rapport au modèle précédent est l’amélioration de l’autonomie. La batterie du Huawei Band 6 double la durée de vie de son prédécesseur, passant d’une semaine à deux semaines d’autonomie en utilisation normale.

La surveillance physique a également vu des améliorations. C’est le premier bracelet intelligent Huawei qui intègre l’analyse de la saturation en oxygène du sang (SpO2) pendant 24 heures par jour, offre une surveillance VO2Max pour mesurer le taux de récupération après l’effort, et est également capable d’enregistrer jusqu’à 96 modes d’entraînement différents.

Lorsque vous passez votre commande, malgré le fait que le Huawei Band 6 soit en phase de réserve, vous n’aurez guère à attendre pour le recevoir chez vous. Expédition entre le 21 et le 28 avril avec frais de livraison gratuits, afin que vous n’ayez à faire face à aucun paiement supplémentaire.

