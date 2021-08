Huawei Band 6, le bracelet d’activité avec écran de smartwatch, tombe à 39 euros | La technologie

in

Si vous pensez que les écrans des bracelets de sport sont trop petits, ce Huawei Band 6 est fait pour vous.

Il existe de nombreux bracelets intelligents sur le marché, et la plupart se ressemblent. Le dernier modèle Huawei a un grand écran comme une horloge, mais avec les fonctions d’un bracelet, comme mesure de l’oxygène dans le sang, surveillance de l’effort et journal d’entraînement 96.

Obtenir le Tracker d’activité Huawei Band 6 avec une remise de 34% sur Amazon, il reste à seulement 39 euros. Est ou sont 20€ de remise, avec la livraison gratuite en un jour et toute la garantie Amazon.

Nous sommes face à un excellent bracelet de sport avec un écran AMOLED couleur 48 % plus grand que les autres bracelets de compétition.

Tracker d’activité avec un grand écran AMOLED FullView de 1,47 pouces. Il intègre l’analyse de la saturation en oxygène du sang (SpO2) et la surveillance du VO2Max pour mesurer le taux de récupération après l’exercice. Il dispose de 96 modes d’entraînement et de 2 semaines d’autonomie.

En tant que bracelet d’activité, il possède certains des capteurs les plus avancés du marché.

Par exemple, mesurer saturation en oxygène du sang (SpO2), pour contrôler l’anxiété ou l’effort pendant l’exercice physique, ainsi que Surveillance VO2Max pour mesurer le taux de récupération après l’exercice.

A aussi lecteur de fréquence cardiaque, pas et surveillance du sommeil, y compris le sommeil profond, le sommeil léger, le sommeil paradoxal, l’éveil et les siestes. Et il offre jusqu’à 200 suggestions pour améliorer le sommeil.

C’est l’un des bracelets qui reconnaît le plus d’exercices différents : rien de moins que 96 sports. Non seulement il enregistre vos données, mais il les évalue et vous propose des conseils d’entraînement.

Cela a aussi un compteur de stress, qui vous alerte lorsque vous êtes trop stressé, ainsi que un suivi du cycle menstruel.

Malgré le grand nombre de capteurs et de tâches qu’il surveille, sa batterie dure 15 jours en utilisation normale, et 10 jours en utilisation intensive.

L’un des bracelets de sport les plus complets qui existent, moins cher que jamais. Vous avez plus d’informations dans notre analyse et avis du bracelet Huawei Band 6.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.