Huawei Band 6 vs Xiaomi Mi Band 6: comparaison des caractéristiques entre les deux principaux smartbands en 2021 | La technologie

Nous sommes confrontés à deux des meilleurs bracelets d’activité sur le marché à l’heure actuelle: Huawei Band 6 et Xiaomi Mi Band 6 pour savoir lequel est le meilleur.

Les bracelets d’activités sont l’un des produits les plus intéressants du moment. Ce sont des appareils qui vous aident au quotidien, avec plus d’informations que vous ne pouvez l’imaginer, très bon marché et qui aident des millions de personnes à avoir de meilleures informations sur le comportement de leur corps.

Sur ce marché, il existe deux bracelets qui attirent l’attention sur les autres, ce sont les nouveaux arrivants Huawei Band 6 et Xiaomi Mi Band 6.

Les bracelets sont bon marché, aucun ne coûte plus de 50 euros, mais si vous allez dépenser cet argent, il vaut mieux faire le meilleur achat pour vos besoins. C’est pourquoi nous vous proposons les atouts et l’amélioration de ces deux bracelets qui dans tous les cas vous aideront à améliorer votre vie en étant plus actif et en ayant plus de contrôle sur votre poignet sur ce qui se passe sur votre mobile.

Huawei Band 6 a un écran plus grand

Moniteur d’activité avec un grand écran AMOLED FullView de 1,47 pouces. Il intègre l’analyse de la saturation en oxygène du sang (SpO2) et la surveillance VO2Max pour mesurer le taux de récupération après l’effort. Il dispose de 96 modes d’entraînement et de 2 semaines d’autonomie.

L’une des grandes différences entre les montres intelligentes et les bracelets d’activité est la taille de l’écran. Contrairement aux montres intelligentes, les bracelets ont des écrans beaucoup plus petits. Mais avec l’arrivée du Huawei Band 6, cela change car ce bracelet a un écran de 1,47 pouces avec une résolution de 194 x 368 pixels.

Malgré le fait que le Xiaomi Mi Band 6 dispose d’un écran de 1,56 pouces de 152 x 486 pixels, il est physiquement plus petit car plus long que large.

Bien sûr, sans aucun doute, le bracelet Xiaomi est plus beau car il a des bords arrondis et s’intègre parfaitement au design de son boîtier.

Xiaomi Mi Band 6 a un design plus compact

Dernière édition du bracelet d’activité Xiaomi avec moniteur d’activité physique, capteur de fréquence cardiaque et mesure de l’oxygène dans le sang avec un écran meilleur et plus grand.

Si vous devez choisir un bracelet d’activité en raison de la conception, Mi Band 6 est plus attrayant Parce que malgré des caractéristiques similaires, il est plus compact et conserve un design simple que vous pouvez combiner avec une grande collection de modèles de bracelets.

Bien sûr, le design est une affaire personnelle, mais en comparant la taille physique et que nous parlons de bracelets d’activité, pas d’un produit plus grand comme une smartwatch, avec Mi Band 6 vous avez un produit qui passera plus inaperçu et vous donnera tout les informations dont vous avez besoin.

Le design du Huawei Band 6 est que son écran AMOLED plus grand le fait ressembler à une montre et qu’il propose plusieurs modèles de bracelets.

Batterie: assortie à 2 semaines

Une cravate claire. Le Xiaomi Mi Band 6 et le Huawei Band 6 prétendent tous deux avoir la même durée de vie sur une seule charge: 14 jours d’utilisation en mode économique.

La différence est que le Mi Band a une batterie de capacité inférieure de 125 mAh, tandis que le Huawei Band 6 a une batterie légèrement plus grande de 180 mAh. Pourtant, les deux prétendent avoir une vie de 2 semaines sur une charge complète.

Ces calculs sont faits avec des situations typiques en fonction de leurs études, mais chaque personne utilise son bracelet différemment, vous devriez donc prendre cette mesure de batterie au maximum dans le meilleur des cas.

Dans les deux cas, la batterie devrait durer en moyenne 10 jours avec une utilisation intensive.

Le Huawei Band 6 suit 96 modes d’entraînement

Si ce qui vous intéresse dans ce bracelet d’activité, c’est qu’il fait exactement cela, il vous suit dans votre activité physique, Huawei Band 6 a un suivi de jusqu’à 96 modes d’entraînement.

Cela signifie qu’en plus de suivre des sports typiques tels que la course, la marche, le vélo ou l’exercice dans la salle de gym ou la force, il en a d’autres qui essaient de mieux détecter les mouvements de votre corps.

Mon Band 6 dispose de 30 suivis sportifs, ce qui n’est pas mal et reste un nombre d’activités très acceptable, mais si vous avez une passion pour un sport moins populaire, dans ce cas, Huawei a beaucoup plus d’exercices couverts.

Les deux ont un capteur de fréquence cardiaque et d’oxygène dans le sang

Tous les bracelets d’activité que vous pouvez trouver sur le marché ont au moins un capteur de fréquence cardiaque. Il est très important car il est utilisé dans un algorithme avec vos étapes pour prendre des mesures, telles que la combustion des calories.

Un capteur de plus en plus important est le niveau d’oxygène dans le sang, qui peut vous dire si la saturation tombe à un niveau dangereux, ce qui peut entraîner de graves problèmes. De plus, cette mesure permet de connaître le niveau de qualité du sommeil.

C’est un capteur important à avoir et que dans les deux cas, Huawei Band 6 et Xiaomi Mi Band 6 se sont intégrés.

Xiaomi Mi Band 6 est moins cher

Le prix est toujours un facteur et dans ce cas Xiaomi Mi Band 6 est un bracelet d’activité moins cher. À l’heure actuelle, les prix officiels des deux bracelets sont de 59 euros pour le Huawei Band 6 et de 44,90 euros pour le Xiaomi Mi Band 6.

Par conséquent, le bracelet Xiaomi est moins cher. Le problème est que ce sont les prix de détail officiels et que ces prix restent rarement ainsi longtemps.

Si on fait attention aux offres actuelles, Mi Band 6 coûte 39,90 euros sur Amazon avec une réduction de 5 euros.

Huawei propose pour sa part une remise de 10% en utilisant le code ABAND610P, il reste donc à 53,10 euros.

