Huawei brevète la conception d’une caméra à ouverture variable pour smartphones

Huawei a déposé un brevet pour une conception d’appareil photo pour smartphone à ouverture variable. Le système de caméra utilise une conception de diaphragme à six lames pour augmenter ou diminuer l’ouverture.

Repéré par LetsGoDigital, la conception du brevet utilise une conception de diaphragme à six lames. En déplaçant les lames vers l’intérieur ou l’extérieur, le smartphone serait en mesure d’augmenter ou de diminuer l’ouverture et de contrôler la quantité de lumière frappant le capteur de l’appareil photo. Contrairement aux caméras à ouverture fixe, cela permettrait également au téléphone de contrôler l’effet de profondeur de champ à la volée.

Notamment, Samsung a mis en place un système similaire sur les Galaxy S9, Galaxy S10 et Galaxy Note 9. Ces appareils comportaient deux réglages d’ouverture, à savoir f/1.5 et f/2.4. Plus récemment, Sony a introduit deux réglages d’ouverture pour le téléobjectif de son produit phare Xperia 1 III. On ne sait pas si la conception de Huawei sera également limitée à deux réglages d’ouverture, ou si les arrêts peuvent être contrôlés de manière plus fluide.

Alors que la conception de Huawei ajouterait du volume à la gamme d’appareils photo d’un smartphone, les avantages pour les photographes de téléphone plus sérieux pourraient en valoir la peine. Il n’y a aucun mot sur le capteur ou les objectifs avec lesquels Huawei pourrait coupler ce système d’ouverture, et le matériel qui l’accompagne jouerait également un rôle central, mais cela pourrait être idéal pour la photographie en basse lumière.

Bien sûr, de plus en plus de marques contournent les limitations de faible luminosité en augmentant la taille des pixels du capteur ou en optant simplement pour des conceptions fixes à plus grande ouverture. Ces solutions ne nécessitent aucune lame d’ouverture mobile.

On ne sait pas si Huawei introduirait cette conception dans les futurs smartphones. L’existence de ce brevet ne garantit pas explicitement que l’entreprise l’utilisera. Cela dit, Huawei a traditionnellement repoussé les limites de la performance photographique sur ses produits phares. Reste à voir si cette conception aurait un impact considérable.