Huawei brise le marché des tablettes avec cette offre : tablette 10,4 pouces avec WiFi 6 pour 169 euros | La technologie

Si vous envisagez d’acheter une tablette bon marché, il existe maintenant un modèle qui, en plus d’avoir un prix de revient bas, est assez puissant et est vendu directement par Huawei.

Après quelques années dans le marasme, le secteur des tablettes semble revitalisé, et ce grâce aux marques asiatiques qui s’y sont lancées, comme Huawei, mais aussi Xiaomi avec son nouveau Mi Pad 5 et realme avec le realme Pad .

Les deux marques atteignent un marché sur lequel Huawei est déjà très présent, notamment avec ses tablettes Android moins chères, dont les prix ne cessent de baisser dans sa boutique en ligne. Le dernier cas est celui du Huawei MatePad 10.4 Nouveau, relooké en 2021 avec le WiFi 6 pour le rendre encore plus compétitif. C’est pas cher ? À l’heure actuelle, il ne coûte que 169 euros si vous appliquez le code de réduction A30MPNE64 avant d’effectuer le paiement et sélectionnez le modèle avec 64 Go de stockage.

Cette tablette Huawei dispose d’Android 10 et d’un processeur Kirin 810, c’est aussi un écran Full HD de premier ordre qui n’a pas grand-chose à envier à la concurrence actuelle.

Ses caractéristiques comprennent par exemple un écran spectaculaire de 10,4 pouces et résolution 2K, quelque chose d’inédit dans les tablettes de moins de 200 euros. Il équipe un processeur Kirin 820 haut de gamme, capable d’exécuter absolument n’importe quelle application Android, y compris la grande majorité des jeux.

Il est à noter, et c’est important, que Bien qu’il ait Android, il n’a pas les services mobiles Google (GMS). Cela signifie que vous ne pourrez accéder à Maps ou YouTube que via le navigateur, et que les applications devront être installées dans Huawei Appgallery ou Petal Search, où se trouvent presque toutes les applications essentielles.

C’est un inconvénient qui peut être ignoré si l’on considère qu’il s’agit d’une tablette extraordinairement bon marché, puissante avec un excellent écran, inégalée en termes de rapport qualité-prix aujourd’hui.

Le WiFi 6 est la cerise sur le gâteau, un standard bien plus stable et rapide dans les environnements saturés, que sont aujourd’hui la quasi-totalité des maisons. Bien entendu, vous devrez acheter un routeur avec WiFi 6 si vous ne l’avez pas déjà pour pouvoir profiter de cette fonctionnalité.

La livraison est gratuite depuis l’Espagne, donc en 2-3 jours, vous pouvez profiter de votre tout nouvel achat à la maison et sans avoir à payer un centime de plus en frais de port, une condition qui fait du Huawei eStore un concurrent direct d’Amazon dans de nombreux cas. .

