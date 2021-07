Huawei confirme l’événement du 29 juin : famille de smartphones P50 et appareils HarmonyOS | La technologie

Le 29 juillet, Huawei présentera ses nouveaux appareils avec HarmonyOS et nous connaîtrons enfin en profondeur la famille P50.

Huawei es una de las marcas más importantes del panorama internacional y, al igual que ocurre con otros fabricantes como Apple o Samsung (del que se acaban de conocer las fechas de su próximo Galaxy Unpacked), suele realizar diversos eventos en los que presenta todas sus Nouveautes. Comme je viens de l’apprendre, le 29 juillet, nous aurons ce qui suit.

La confirmation de cette date est venue de la même marque, comme indiqué dans PhoneArena, et la principale revendication sera la famille de mobiles P50 dans laquelle au moins trois appareils sont attendus, bien que ce détail reste à confirmer. La vérité est qu’il existe diverses rumeurs sur ces mobiles et certaines sont plus qu’intéressantes.

L’une des plus frappantes est la possibilité d’inclure un nouvelle version 4G du processeur Snapdragon 888 avec le nom Snapdragon 888 Pro. Ce processeur serait accompagné de jusqu’à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne.

Les diverses rumeurs évoquent la possibilité que toutes les versions incluent un panneau AMOLED, avec 6,2″ dans le mobile le plus simple, 6,6″ dans le P50 Pro et 6,8″ dans le P50 Pro Plus. Concernant les batteries, on parle de 4 500 mAh dans la version la plus puissante. Quant au design et aux appareils photo, nous étions pu découvrir certaines de ses nouveautés il y a longtemps.

HarmonyOS fait son chemin

On a beaucoup parlé d’HarmonyOS après tant de temps de développement et l’ambition de Huawei avec ce système d’exploitation est grande. Les appareils de la marque sont progressivement mis à jour vers HarmonyOS et ce sera sûrement l’un des termes les plus cités lors de l’événement.

“Ce nouveau système d’exploitation est adaptable à un bureau mobile, fitness et santé, communication, divertissement…”, affirment-ils chez Huawei, qui fait avancer le possibilité de faire la publicité de différents appareils qui l’intègrent en l’occurrence, bien que les données n’aient pas encore été confirmées.

On s’attend à ce que dans peu de temps il y ait plus de 100 millions d’utilisateurs avec HarmonyOS à portée de main, que ce soit via des téléphones portables, des téléviseurs, des montres intelligentes ou d’autres équipements. Sûr que le 29 juillet, nous savons plus de détails à ce sujet. Dans Computer Hoy, nous serons au courant de toutes les annonces qui seront faites, bien qu’il soit probable que nous en ayons déjà des nouvelles auparavant.