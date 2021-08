Huawei déploie la mise à jour stable d’Harmony OS 2 sur 65 appareils

Robert Triggs / Autorité Android

TL;DR

Huawei a publié une liste de 65 appareils qui reçoivent désormais la mise à jour stable d’Harmony OS 2. Les téléphones mis à jour incluent les précédents smartphones phares et milieu de gamme de Huawei et Honor.

Plus de deux ans après son interdiction aux États-Unis, Huawei étend la portée de son logiciel Harmony OS. La société vise à installer Harmony OS sur 100 millions d’appareils avant la fin de l’année. Pour atteindre cet objectif, Huawei a annoncé que la version stable d’Harmony OS 2 est désormais déployée sur 65 appareils.

La liste des appareils Huawei et Honor qui reçoivent désormais la version stable d’Harmony OS 2 comprend des produits phares plus anciens tels que les séries Huawei P40, P30, Mate 40 et Mate 30. Les appareils Huawei Nova allant de Nova 6 à Nova 8 sont également en ligne pour obtenir Harmony OS 2. Les téléphones Honor figurant sur la liste de mise à jour incluent les V30, V30 Pro, V20, Magic 2, etc.

Vous pouvez voir la liste complète des 65 dispositifs bénéficiant de la mise à jour Harmony OS 2 dans l’image ci-dessous :

Quand votre téléphone recevra-t-il Harmony OS 2 ?

Étant donné que la liste ci-dessus provient de la branche chinoise de l’entreprise, vous devrez probablement attendre un peu plus longtemps pour obtenir le nouveau logiciel si vous êtes basé aux États-Unis, en Europe ou dans d’autres régions. Ne vous inquiétez pas si votre téléphone Huawei ou Honor n’est pas dans la liste. La société s’est engagée à mettre à jour plus de 80 modèles avec le nouveau logiciel.

Harmony OS 2 a été annoncé en septembre de l’année dernière. Les derniers téléphones phares de la série P50 de la société disposent déjà du logiciel prêt à l’emploi. Il apporte diverses nouvelles fonctionnalités aux téléphones Huawei et Honor, notamment une interface utilisateur adaptative en fonction de l’appareil, une sécurité améliorée et une « IA audiovisuelle » pour une reconnaissance vocale plus intelligente. Il promet également des fonctionnalités multi-appareils améliorées, des performances de lecture/écriture à distance plus rapides et des performances de recherche plus rapides que Samba et iOS Spotlight.