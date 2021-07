Huawei est désormais sorti du top cinq de son marché domestique

Kris Carlon / Autorité Android

Huawei est tombé dans le top cinq en Chine, selon un rapport sur la part de marché du deuxième trimestre 2021. Honor a cependant grimpé dans le top cinq, marquant sa première apparition depuis sa séparation de Huawei.

Une interdiction commerciale de longue date aux États-Unis signifie que Huawei est passé de menaçant Samsung et de numéro deux à un abandon du top cinq en termes de part de marché mondiale. Le fabricant chinois a prospéré sur son marché domestique pendant très longtemps, mais il semble que des temps difficiles se préparent ici aussi.

L’IDC a publié son rapport sur les parts de marché du deuxième trimestre 2021 pour la Chine (h/t : GSMArena) et il a noté que Huawei n’est plus l’un des cinq premiers acteurs dans son pays d’origine. Au lieu de cela, l’entreprise est maintenant regroupée dans la catégorie «autre».

Il s’agit d’une tournure des événements assez drastique, mais sans surprise, car Huawei était le numéro deux avant l’interdiction commerciale, après avoir dépassé Apple pour la deuxième place. Les sanctions américaines ont immédiatement été sévères en dehors de la Chine en raison du manque de soutien de Google, mais il a pu dans un premier temps s’appuyer sur son marché domestique pour maintenir les expéditions. Cependant, ces dernières nouvelles suggèrent que les sanctions affectent sérieusement la chaîne d’approvisionnement et les ventes de Huawei sur les marchés mondiaux et chinois.

Huawei est sur le point de lancer sa série de téléphones P50 demain (29 juillet), mais nous devrons attendre et voir si le fabricant a stocké suffisamment de composants pour livrer de nombreuses unités. La plus grande préoccupation du fabricant est peut-être son stock de chipsets Kirin 9000 internes, car le fabricant de puces TSMC n’a produit qu’un petit nombre de ces puces avant que les États-Unis ne l’interdisent de travailler avec Huawei. Mais plusieurs rumeurs ont évoqué la possibilité que Qualcomm fournisse des chipsets 4G au fabricant dans une certaine mesure.

Vivo a été le plus performant au cours du trimestre, avec une part de marché de 23,8% ou 18,6 millions d’unités vendues en Chine. La marque BBK Oppo occupait la deuxième place avec 21,1% de part de marché ou 16,5 millions d’unités vendues. Xiaomi complète le trio de tête avec 17,2% du marché (13,4 millions d’unités vendues).

Apple et Honor nouvellement indépendant occupaient respectivement les quatrième et cinquième places, accumulant respectivement 10,9% et 8,9% des parts de marché. Nous sommes heureux de voir Honor rebondir provisoirement après avoir été séparé de Huawei, et il organise également son premier lancement mondial post-Huawei le mois prochain. Tous les regards seront donc tournés vers l’entreprise pour voir si elle peut récupérer toute part de marché perdue par Huawei.