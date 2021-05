Huawei et ZTE sont exclus des tests 5G en Inde

05/05/2021 à 09:56 CEST

SPORT.es

Le Ministère des Télécommunications de L’Inde a exclu les équipementiers chinois Huawei et ZTE de ses tests 5G, devenir le dernier pays à bloquer les entreprises. Le ministère a autorisé une douzaine d’entreprises, dont Ericsson, Nokia et l’unité réseau de Samsung, à effectuer un essai de la technologie 5G pendant six mois.

Bien que Huawei et ZTE n’aient pas été nommés, il n’était pas interdit de fournir des équipements 5G aux opérateurs. L’Inde est le deuxième plus grand marché au monde en nombre d’utilisateurs de téléphones. Jio Infocomm, Bharti Airtel et Vodafone Idea des principaux opérateurs Reliance Industries réaliseront les tests avec la société d’État MTNL.

Une déclaration du bureau d’information de presse du gouvernement indien indique que chaque entreprise “vous devrez tester en milieu rural et semi-urbain, ainsi qu’en milieu urbain, au profit de la technologie 5G de proliférer dans tout le pays et pas seulement dans les zones urbaines. “” Delhi n’a pas encore mis en œuvre une quelconque interdiction officielle sur les entreprises chinoises, qui fournissent actuellement une quantité importante d’équipements aux fournisseurs de téléphonie mobile indiens.