Huawei Eyewear et Huawei Watch D, ainsi que les lunettes intelligentes et la montre pleine de capteurs de Huawei | La technologie

En plus de présenter son premier téléphone pliable, Huawei a profité de l’événement d’aujourd’hui pour présenter deux nouveaux produits qui pourraient réussir s’ils décident de les vendre en dehors du marché chinois. Il en va de même pour les nouveaux wearables de l’entreprise.

Comme vous le savez bien, Huawei vient d’annoncer au monde son Huawei P50 Pocket, un téléphone pliable dans le style du Galaxy Z Flip 3 de Samsung qui, par sa conception et ses fonctionnalités, semble avoir beaucoup de potentiel.

Mais ce n’est pas le seul produit qui a été annoncé lors de la présentation, mais en plus du smartphone pliable nous avons vu pour la première fois les lunettes Huawei et la Huawei Watch D.

Nous allons expliquer ce qu’est chaque chose, puisqu’il s’agit de deux produits totalement différents bien que les deux soient ce qu’on appelle des wearables.

Les lunettes Huawei sont des lunettes intelligentes qui fonctionnent avec HarmonyOS et qu’ils apportent des montures interchangeables afin que nous puissions choisir le style qui convient le mieux à notre tenue à tout moment.

Bien que n’ont pas l’option de la réalité augmentée, ces lunettes sont considérées comme intelligentes car elles sont livrées avec écouteurs à conduction osseuse pour que nous puissions entendre les commandes vocales mais ne puissent pas être entendus de l’extérieur, ou pour écouter les notifications qui nous parviennent au téléphone.

Travailler Huawei Eyewear nécessite un smartphone avec EMUI 10 ou supérieur ou HarmonyOS. Le moyen de se connecter se fait via Bluetooth 5.2 et ils ont un port USB-C pour charger. L’une des broches a une surface haptique où les différentes fonctions sont contrôlées.

Les lunettes sont déjà en vente en Chine pour environ 235 euros au taux de change actuel et sont vendus avec jusqu’à 6 montures différentes. Pour le moment, nous ne savons pas s’ils seront vendus en dehors du marché asiatique.

Quant à la Huawei Watch D, c’est une montre intelligente qui a pour mission de devenir la montre intelligente la plus précise et la plus axée sur la santé de l’ensemble du marché.

Entre tes capteurs met en évidence la capacité de mesurer la pression artérielle grâce à une petite pompe de compression de 40 kPa qui permet de coincer le poignet et de faire la mesure comme le reste des tensiomètres traditionnels (bien que nous ne connaissions pas la durabilité du produit car il a une partie mobile).

En plus de la ceinture de tensiomètre, nous avons également : accéléromètre, gyroscope, mesure d’électrocardiogramme, capteur optique de fréquence cardiaque, oxymètre et baromètre.

Le panneau est Écran AMOLED 1,64″ avec une résolution de 456×280 pixels Et quant à son autonomie, il assure de tenir toute une semaine d’utilisation normale. Dispose de 70 modes sportifs et l’OS a évidemment été développé par Huawei.

Son prix officiel est de 410 euros au taux de change actuel et pour l’instant il sera mis en vente en Chine le 26 décembre prochain. On ne sait pas s’il sortira du marché asiatique.