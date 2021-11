Huawei lance la Huawei Watch Fit New, le renouvellement de sa montre connectée la moins chère | La technologie

Huawei n’est pas mort, loin de là, et la preuve en est qu’ils viennent d’annoncer leur nouvelle smartwatch en Espagne. Conçu à l’origine, léger, bon marché et avec près de 100 modes d’entraînement.

Si vous faites partie de ceux qui aiment connaître votre fréquence cardiaque, les pas que vous faites par jour ou la quantité d’oxygène dans votre sang, les montres intelligentes Huawei les ont sûrement sur le radar.

De par ses conceptions, son rapport qualité/prix et sa grande offre, la société chinoise a réussi à s’imposer comme l’une des options les plus recommandées dans le monde des montres intelligentes et des bracelets intelligents.

Et cela a du mérite, car tout n’est pas que les capteurs, qui y sont également traités, mais les algorithmes qui interprètent les données collectées ont également beaucoup d’influence. C’est la grande force des solutions de Huawei (qui cherche des moyens de contourner l’interdiction américaine).

Huawei Watch Fit NewAffichage1,64″ | AMOLED | 280 x 456 pxCapteursGPS | Cardiofréquencemètre | Résistance SpO25 ATMBatterie7 joursDimensions et poids46 c 30 x 10,7 mm | 21 grammesPrix109 €

Pour cette raison, aujourd’hui est un jour important pour l’entreprise, car ils viennent d’annoncer le lancement de la Huawei Watch Fit New en Espagne, une revue de leur Huawei Watch Fit déjà testée et analysée.

Cette rénovation semble identique à son prédécesseur, avec le même design, les mêmes sangles, poids et boutons que nous avons déjà vus. il y a un an dans la montre qui inaugurait l’entrée de gamme de Huawei au sein des smartwatches.

La Huawei Watch Fit New a un Écran AMOLED de 1,64 pouces avec une résolution de 456 x 280 px, qui peut être décoré avec les plus de 300 motifs actuellement disponibles pour l’horloge (avantages d’avoir le même format et la même taille que son prédécesseur).

La nouvelle smartwatch a 12 routines d’entraînement, pour ceux qui préfèrent s’entraîner à la maison, et enregistre 97 sports différents, pour ceux qui ne se contentent pas d’aller à la gym ou d’aller courir.

Maintient votre poids 34 grammes, donc le porter au poignet est presque imperceptible, et sa batterie promet 10 jours d’utilisation continue.

Quant à ses capteurs, Nous parlons du capteur TruSeenTM 4.0, désormais classique dans tous les produits du domaine de la santé de Huawei, qui donne à la fois des données sur la fréquence cardiaque et la SpO2. Il mesure également la qualité du sommeil et nous note lors des séances d’entraînement.

L’horloge a salué aujourd’hui en vente en Espagne au prix de 109 € et il est déjà en magasin en quatre coloris : noir, orange, bleu et rose.