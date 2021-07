Huawei lance la série phare de smartphones P50 avec HarmonyOS : fonctionnalités, prix et disponibilité

Les deux modèles prennent également en charge NFC.

Huawei P50 : Huawei a annoncé sa dernière gamme pour ses smartphones phares – P50 et P50 Pro – pour le marché chinois, et certains des téléphones ont été construits sur Snapdragon 888. Cela marque également le lancement des premiers grands téléphones fonctionnant sur HarmonyOS – qui est celui de Huawei propre logiciel d’exploitation mobile, et cela fonctionne bien avec le matériel et les appareils photo bien conçus que Huawei propose. Par rapport au lancement du P40 en 2020, l’annonce par Huawei de la série P50 est un peu retardée, et cela est dû aux sanctions que les États-Unis ont imposées à Huawei. Les sanctions ont eu un impact sur la production des nouveaux téléphones, car Huawei n’a pas pu acheter de puces parmi d’autres composants auprès d’entreprises qui utilisaient la technologie des États-Unis.

Les sanctions ont également fait en sorte que si Huawei lançait la série P50 en dehors de la Chine, elle ne contiendrait aucune application ni aucun service fourni par Google. Ce que Huawei a tordu en sa faveur, c’est le fait qu’il a éliminé la base Android du téléphone lui-même, l’exécutant plutôt sur HarmonyOS, ce qui résout certains des problèmes. Il existe cependant un débat sur la différence réelle entre ce système d’exploitation et Android, car des rapports suggèrent qu’il s’agit d’un fork du code open source d’Android.

Huawei P50, P50 Pro : Caractéristiques et spécifications

Alors que Huawei P50 est basé sur Snapdragon 888, P50 Pro est disponible en deux variantes de SoC – Kirin 9000 et Snapdragon 888. Bien que les deux SoC aient la capacité de prendre en charge la 5G, les téléphones offriront une connectivité 4G. Le P50 Pro est le modèle haut de gamme et dispose d’un écran OLED de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution de 1228p, ainsi qu’une batterie de 4 360 mAh. D’autre part, le P50 dispose d’un écran OLED de 6,5 pouces à 90 Hz avec une résolution de 1224p. Le P50 a une batterie de 4 100 mAh.

Les deux modèles prennent en charge la charge rapide à partir d’un fil à 66 W, mais sur Pro, la charge sans fil à 50 W est prise en charge. Les deux modèles prennent également en charge NFC.

En ce qui concerne l’optique, Pro dispose de quatre caméras arrière, avec une caméra principale de 50 MP, un téléobjectif de 64 MP avec un zoom optique de 3,5x, une caméra monochrome de 40 MP et une caméra ultra-large de 13 MP. Le P50 de l’autre dispose de trois caméras arrière : une caméra principale de 50 MP, prise en charge par un téléobjectif de 12 MP avec un zoom optique 5x, et une caméra ultra-large de 13 MP. Les caméras frontales des deux modèles sont de 13 MP.

Prix ​​et disponibilité des Huawei P50, P50 Pro

Le modèle P50 Pro a été proposé à partir de 5 988 yuans ou 928 $ – pour le modèle doté d’une RAM de 8 Go et d’une capacité de stockage de 128 Go. Pendant ce temps, le P50 commence à 4 488 yuans ou 695 $ environ, avec les mêmes spécifications de RAM et de stockage.

Alors que le modèle Pro serait mis en vente en Chine le 12 août de cette année, le modèle P50 serait mis en vente en septembre. Dans les modèles Pro, cependant, le processeur Kirin 9000 commencerait à être expédié en premier, et les modèles Snapdragon commenceraient à être expédiés à la fin de 2021.

Jusqu’à présent, on ne sait pas si la gamme serait également lancée en dehors de la Chine.

