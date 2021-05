Huawei lance le MateBook X Pro 2021, son ordinateur phare

13/05/2021 à 16:15 CEST

Huawei a présenté sa nouvelle Matebook X Pro 2021 en Espagne, héritier de la génération précédente d’ordinateurs portables Huawei mais réinterprétant et mettant à jour un classique vers le les besoins d’aujourd’hui. Ainsi, sur le papier, nous trouvons un ordinateur léger, puissant et performant.

On parle donc d’un ultrabook à l’esthétique classique de Huawei et d’un Écran Full View sans cadre et incroyable HD 3K. De plus, il intègre les processeurs Intel Core de 11e génération qui apportent enfin un refroidissement intelligent afin que notre appareil ne souffre pas de la chaleur. Le panneau sera un écran tactile Free Touch avec un écran tactile multipoint de haute précision, des microphones à double bord et quatre haut-parleurs. Si nous voulons regarder un film après une longue session de travail, c’est notre appareil.

De plus, son poids de seulement 1,33 kilogramme a fait de ce portable un candidat fort pour ceux qui recherchent la performance mais aussi la portabilité. En plus de la technologie écoénergétique et de sa charge rapide, nous pouvons l’utiliser pendant des heures.

Huawei se lancera en Espagne le Huawei MateBook X Pro 2021 dans les couleurs Vert émeraude et gris sidéral Au prix de 1899 euros. Ceux qui l’achèteront entre le 10 et le 31 mai recevront un routeur et un affichage en cadeau.