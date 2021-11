Huawei lance un nouveau service de remplacement des écouteurs en Chine

Bogdan Petrovan / Autorité Android

FreeBuds Pro

TL;DR

Huawei a lancé un nouveau service client qui offre aux utilisateurs une remise pour le remplacement d’un seul écouteur. Disponible en Chine, le service couvre trois modèles de la gamme d’écouteurs sans fil FreeBuds. Huawei a confirmé qu’il lancera le service sur les « marchés internationaux plus tard ».

Huawei a lancé un nouveau module complémentaire de service client qui réduit le coût de remplacement des écouteurs perdus ou endommagés.

Selon ITHome, le nouveau service de remplacement de casque de Huawei permet aux clients d’acheter un seul écouteur à un prix inférieur. Selon une affiche de traduction automatique, le « Service de perte de casque sans souci » offre aux utilisateurs une « réduction de 50 % sur le prix d’un seul écouteur ». La couverture est valable deux ans après que les utilisateurs achètent leurs écouteurs pour la première fois.

Le service est limité à la Chine et n’est valable que pour trois modèles de milieu de gamme : les FreeBuds 4i, Freebuds 4 et FreeBuds Pro. Ces écouteurs se vendent entre 79 £ et 129 £ (~ 106 $ à 174 $) au Royaume-Uni.

Combien coûtent les bourgeons de remplacement de Huawei ?

Le prix de remplacement pour ces bourgeons n’est pas immédiatement apparent. Sur le site de pièces détachées chinois de la société, un écouteur FreeBuds 4 de remplacement, par exemple, coûte 459 yuans (~ 72 $). Bénéficiez d’une remise de 50% sur cela, et un remplacement via ce service devrait théoriquement coûter environ 229 yuans (~ 40 $).

Cependant, Huawei répertorie également trois « prix de vente conseillés » sur son affiche, à savoir 39 yuans (~$6) pour les FreeBuds 4i, 69 yuans (~$11) pour les FreeBuds 4 et 79 yuans (~$12) pour les FreeBuds Pro. On ne sait pas à quoi ces prix sont liés, mais nous pensons que cela pourrait être le prix que les consommateurs paient pour avoir accès à ce service.

Voir également: Les meilleurs vrais écouteurs sans fil

Comment fonctionne le service de remplacement des écouteurs de Huawei ?

Huawei a confirmé à Android Authority que le service « arrivera sur les marchés internationaux plus tard », mais c’est un service que d’autres fabricants d’écouteurs devraient sérieusement envisager de mettre en œuvre entre-temps. Trouver des écouteurs qui ne tombent pas reste un défi, et même les utilisateurs les plus prudents peuvent en perdre un. Si vous perdez plus de 100 $ sur une paire, cela vaut sans doute la peine de payer un peu plus pour un service qui offre un bourgeon de remplacement moins cher. Les smartphones phares atterrissent souvent avec des remplacements d’écran gratuits et d’autres programmes de soins ; pourquoi pas des écouteurs ?

Nous avons contacté Huawei pour plus de détails sur les conditions du service. Mais que pensez-vous du service ? Souhaitez-vous vous inscrire à quelque chose de similaire? Faites-le nous savoir en votant dans le sondage ci-dessus.