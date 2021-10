Huawei MateBook 14s : un ordinateur élégant qui allie hautes performances et légèreté

Ultraportable spécialement conçu pour une productivité intelligente, alliant design esthétique, fonctionnalités innovantes et puissance globale.

Le Huawei MateBook 14s a une conception de corps mince avec des bords tranchants. Il dispose d’un écran tactile FullView réactif avec une résolution époustouflante de 2,5K et un format d’image 3: 2 qui améliore la productivité, créant une expérience visuelle plus attrayante. L’ordinateur portable a été reconnu par la plate-forme Intel Evo et est alimenté par le nouveau processeur Intel Core i7H de 11e génération, garantissant des performances rapides et fluides.

La qualité audio est grandement améliorée par la technologie Huawei Sound, et taper sur le clavier est un plaisir car il offre une course de touche de 1,5 mm qui le rend plus confortable et dynamique.

Une technologie innovante pour des performances absolues

Le Huawei MateBook 14s offre des performances exceptionnelles dans son boîtier élégant et léger. Il est configuré avec le nouveau processeur Intel Core EVO de 11e génération et la carte graphique intégrée Intel Iris Xᵉ. Pour une expérience exceptionnelle en déplacement, Intel s’est associé à Huawei pour concevoir conjointement une gamme d’ordinateurs portables haut de gamme. Les ordinateurs portables basés sur la plate-forme Intel Evo sont conçus pour suivre le rythme de vie trépidant d’aujourd’hui.

Le mode ultra performance peut être activé en appuyant sur le raccourci Fn + P, ce qui fait monter le TDP du CPU à 45 watts. Avec la prise en charge de la mise à niveau du SSD NVMe PCle de 1 To, le huawei MateBook 14s permet aux utilisateurs de rester productifs, de libérer leur créativité et d’effectuer plusieurs tâches en toute simplicité. Le système de ventilation Huawei Shark a été encore amélioré pour des performances de refroidissement encore plus efficaces et plus silencieuses.

Charge rapide

En plus des hautes performances, le huawei MateBook 14s permet des sessions de longue durée grâce à une batterie haute capacité de 60 Wh qui aide les utilisateurs à oublier l’anxiété de la batterie faible. Associé à un adaptateur secteur de 90 W de poche, l’ordinateur portable peut fonctionner jusqu’à 3 heures avec une charge de 15 minutes. L’adaptateur secteur est également compatible avec le huawei SuperCharge, offrant ainsi une vitesse de charge sans précédent dans la gamme huawei.

Son Huawei

Il fait ses débuts avec le Huawei MateBook 14s pour offrir une expérience audio agréable. Le nouveau portable comprend un ensemble de quatre haut-parleurs, composé de deux tweeters et de deux woofers qui produisent des basses puissantes et des aigus clairs. Les haut-parleurs sont compatibles avec les algorithmes de reproduction du champ sonore de Huawei qui créent des sons de haute qualité et les distribuent de chaque côté, offrant une expérience plus immersive. Les quatre microphones situés sur les bords permettent de capter le son même à une distance allant jusqu’à 5 mètres. Le Huawei MateBook 14s est doté de la première technologie d’amélioration de la voix personnelle de l’industrie pour éliminer le bruit ambiant tout en captant la voix de l’utilisateur, afin qu’il puisse être entendu haut et fort lors des appels ou des réunions.

Clavier

Ce clavier innovant offre une expérience de frappe confortable et agréable. Avec une course de touche de 1,5 mm et la conception brevetée d’atterrissage en douceur de Huawei, le clavier fournit un retour tactile et rend la saisie avec le MateBook 14 un plaisir, même pendant une longue session. D’autres caractéristiques classiques de la marque qui sont toujours présentes sont le bouton d’alimentation par empreinte digitale pour allumer et se connecter en une seule étape et de manière plus sécurisée, et le WiFi 6, qui facilite la vie des utilisateurs en offrant une vitesse maximale. .

Sécurité

Quant aux avancées en matière de sécurité, le huawei MateBook 14s introduit également la reconnaissance faciale pour permettre le déverrouillage d’un seul coup d’œil, comme le font déjà les smartphones de la marque.

Un plaisir visuel : avec le nouveau design ultra-mince

Le Huawei MateBook 14s est doté d’un design esthétique qui le rend également confortable à tenir. Chaque bord du notebook est finement incliné pour donner à l’appareil un look ultra-stylé. En plus du gris sidéral haut de gamme, une couleur classique élégante et intemporelle, le Huawei MateBook 14s est proposé dans une nouvelle combinaison de couleurs, le vert métallisé saisissant.

Filtrer

MateBook 14s est doté de l’écran FullView signature de MateBook avec quatre cadres étroits. Il a un rapport écran/corps élevé de 90 % pour une expérience de visionnage immersive et un rapport hauteur/largeur productif de 3: 2 permet à l’écran d’afficher plus de contenu verticalement. Avec la prise en charge d’une large gamme de couleurs 100 % sRGB, l’écran peut restituer 1,07 billion de couleurs pour afficher des couleurs vives et une transition en douceur. La prise en charge multi-touch en dix points de l’écran permet aux utilisateurs d’être plus efficaces dans la gestion des tâches. Cette nouvelle version remplace la caméra rétractable intégrée au clavier par une caméra discrète désormais intégrée dans le cadre supérieur de l’écran.

L’écran du MateBook 14s prend en charge un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 90 Hz pour une navigation fluide et un rafraîchissement d’image plus fluide. En appuyant simultanément sur la touche Fn et la touche R, vous pouvez basculer entre 60 Hz pour des performances d’économie d’énergie et 90 Hz pour des images plus fluides. Le nouvel ordinateur portable offre une double protection oculaire aux utilisateurs avec ses certifications TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) et Flicker Free anti-scintillement, qui aident à soulager la fatigue oculaire, protégeant ainsi les yeux. Le nouvel ordinateur portable intègre un capteur de lumière qui détecte les changements de lumière ambiante et applique un réglage plus intelligent de la luminosité de l’écran en conséquence.

Expérience intelligente : amélioration de la collaboration entre appareils

Le nouvel ordinateur portable étend les capacités de connectivité multi-appareils de Huawei en prenant en charge des connexions intelligentes entre lui-même et les smartphones, tablettes, moniteurs MateView et autres appareils Huawei MatePad.

D’une simple pression sur la zone tactile de mouvement de la souris, les utilisateurs peuvent connecter l’ordinateur portable à un smartphone Huawei et projeter l’interface mobile sur l’écran de l’ordinateur portable, en utilisant les deux appareils en même temps sur l’écran de l’ordinateur et en pouvant gérer toutes les fonctions de le mobile des haut-parleurs du clavier de la souris et des microphones de l’ordinateur portable.

Ils peuvent également laisser libre cours à leur créativité en connectant le huawei MateBook 14s à une tablette Huawei MatePad et l’utiliser comme toile numérique ou comme écran étendu extra-portable. MateBook 14s peut également se connecter avec des écouteurs à proximité comme Huawei FreeBuds pour un son plus privé. Pour avoir une zone de visualisation plus large, les utilisateurs peuvent faire collaborer l’ordinateur portable avec un Huawei MateView avec un câble ou sans fil. Il pourrait même être synchronisé avec un haut-parleur Huawei comme Huawei Sound pour produire des sons puissants et de haute qualité pour les utilisateurs, montrant une fois de plus la capacité d’interaction entre tous les appareils de la marque.

