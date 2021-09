Huawei Matebook D15 est l’ordinateur portable parfait pour le télétravail ou les études, en vente sur Amazon | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Trouver le bon ordinateur portable pour tout le monde n’est pas facile. Huawei vous facilite la tâche avec ce Matebook D15, idéal pour les tâches bureautiques et éducatives.

Bon écran, puissance équilibrée, Windows 10 pré-installé extensible à Windows 11 en quelques semaines, élégant, léger, et avec un lecteur d’empreintes digitales pour déverrouiller sans mémoriser les mots de passe. Huawei Matebook D15 a tout, même une bonne remise.

Vous pouvez prendre un tout nouveau Ordinateur portable Huawei Matebook D15 avec processeur Intel Core i3 et 8 Go de RAM avec 50 euros de réduction. Il ne coûte que 499 euros, vendu et expédié gratuitement par Amazon en 1 jour.

Huawei prend grand soin des conceptions et des matériaux de ses ordinateurs portables, c’est pourquoi vous remarquerez le design fin en aluminium, avec une épaisseur de seulement 16,9 mm et seulement 1,6 kilos de poids. Élégant et très confortable à transporter et à utiliser n’importe où.

Cet ordinateur de 15,6″ pèse un peu plus de 1,5 kg. Avec son processeur Intel Core i3, il dispose d’une puissance plus que suffisante pour assurer le bon fonctionnement de Windows 10.

son Écran IPS 15 pouces 1080p et les montures minces ont une protection contre la lumière bleue pour prendre soin de vos yeux, vous verrez les icônes et les applications à une taille généreuse.

Le processeur intégré est un Intel Core i3-10110U, avec 8 Go de RAM et un SSD NVMe de 256 Go très rapide.

C’est un matériel conçu pour utiliser couramment applications bureautiques et éducatives, c’est-à-dire, un ordinateur pour travailler ou étudier. Il peut également exécuter des jeux simples et est bon pour regarder Netflix et co.

Il regorge de détails qui démontrent sa qualité, tels que la webcam cachée sous une clé, ce qui garantit qu’aucun pirate informatique ne vous enregistrera secrètement, car cela ne fonctionne que lorsque vous soulevez la clé pour soulever le capteur de la caméra.

Cela a aussi deux ports USB 2.0, un USB 3.0 et un USB Type-C, ainsi qu’une sortie HDMI et casque.

La batterie de 3 665 mAh vous permettra de travailler toute la journée. Il comprend également un chargeur 65W avec charge rapide capable de chargez l’ordinateur portable à 50 %, en seulement 30 minutes.

Vient avec Windows 10 pré-installé, vous pouvez donc l’utiliser dès que vous l’allumez. Et avec le lecteur d’empreintes digitales intégré au bouton power vous pourrez protéger votre PC en même temps que vous l’utilisez sans mots de passe fastidieux.

Si vous possédez un mobile Huawei, il est possible de le coupler avec l’ordinateur portable, de cloner l’écran et de déplacer des photos, des vidéos ou d’autres contenus de l’un à l’autre, simplement en faisant glisser le bord de l’écran.

